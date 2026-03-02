Energetski alarm ili lažna uzbuna, EU nije zabrinuta zbog opskrbe energijom

Glasnogovornica Europske komisije, Anna Kaisa Itkonen, izjavila je u ponedjeljak da ne postoji "neposredna zabrinutost" za sigurnost opskrbe energijom Europske unije zbog napetosti na Bliskom istoku. Prema njezinim riječima, trenutne zalihe plina u podzemnim skladištima EU-a iznose oko 30 posto prosječno, što je unutar granica koje je EU postavio za ovo doba godine. Sigurnost opskrbe stabilna, ali države članice moraju dostaviti nacionalne procjene.

Itkonen je dodala da je Komisija zatražila od država članica da do kraja dana pošalju svoje nacionalne procjene vezane za sigurnost opskrbe energijom. Iako nije komentirala cijene energenata, istaknula je da će globalne transportne rute dugoročno odrediti cijene energije.

Nema hitnih mjera ili nestašica energije

Glasnogovornica Komisije također je naglasila da trenutno ne postoje nikakve hitne mjere ili vanredno stanje. „Ne poduzimamo nikakve hitne mjere ili nešto slično. Nema nestašica, nema vanrednog stanja, naš uvoz plina je dobro diverzificiran“, istaknula je Itkonen, smirujući zabrinutost koja se pojavila zbog mogućih poteškoća u prolazu brodova kroz Hormuški tjesnac.

Sastanci o energetskoj sigurnosti u EU-u

Itkonen je najavila da će se u sljedećih 48 sati održati sastanak koordinacijske grupe za naftu, a u petak će se održati posebna orijentacijska rasprava na sastanku Komisije o energetskoj sigurnosti. Također, tema energetske opskrbe mogla bi biti predmet rasprave i na današnjem sigurnosnom kolegiju.