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ČEKAJU SE RIM I PARIZ

Evropska komisija pravi ustupke Italiji i Francuskoj kako bi olakšala potpisivanje sporazuma s Mercosurom

Rim je signalizirao spremnost za skoro potpisivanje sporazuma

Ursula fon der Lajen. AP

A. O.

8.1.2026

Evropska komisija dala je nove ustupke evropskim poljoprivrednicima u nastojanju da se odredi datum potpisivanja trgovinskog sporazuma s Mercosurom (Mercosur), grupom zemalja iz Južne Amerike.

Komisija, izlazeći u susret zahtjevima ključnih protivnika sporazuma – Italije i Francuske – pristala je na oslobađanje sredstava i ublažavanje regulative, nakon što su te zemlje predstavile listu uslova prije nego što se obavežu na potpisivanje.

Rim je signalizirao spremnost za skoro potpisivanje sporazuma, dok Pariz ostaje oprezan uoči najavljene sedmice protesta francuskih poljoprivrednika.

U srijedu je Komisija pristala da suspenduje porez EU-a na ugljik na granicama za đubriva, retroaktivno od 1. januara, u skladu s zahtjevima Italije, Francuske i poljoprivrednika koji su upozorili da bi novi porezi doveli do značajnog rasta troškova proizvodnje.

Odluka je uslijedila dan nakon što je Komisija odobrila ranije oslobađanje sredstava za poljoprivrednike, u skladu s italijanskim zahtjevima.

Francuski i italijanski zvaničnici izrazili su zabrinutost da bi poljoprivredni sektor njihovih zemalja bio pogođen povećanjem troškova uvoza đubriva, koje bi prema procjenama moglo porasti i do 25 posto.

U pismu poljoprivrednicima predsjednica Komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) obećala je pristup 45 milijardi eura iz budžeta Zajedničke poljoprivredne politike (CAP) već od 2028. godine.

- Za Italiju to znači više sredstava za poljoprivredu u narednom sedmogodišnjem budžetu, u poređenju s trenutnim - izjavio je italijanski ministar poljoprivrede Franćesko Lolobrigida (Francesco Lollobrigida) novinarima.

Najnovije odluke Komisije uvjerile su Italiju da podrži trgovinski sporazum, što je presudno jer je za njegovo odobravanje potrebna kvalificirana većina država članica. Odgoda koju je prošlog decembra zatražila premijerka Italije Giorgia Meloni poremetila je planirano potpisivanje krajem godine.

- Ako Komisija potvrdi svoje obaveze, Italija će podržati sporazum - rekao je Lollobrigida u srijedu, uoči sastanka s kolegama ministrima poljoprivrede. Time bi se, u teoriji, olakšalo potpisivanje sporazuma, što zemlje poput Njemačke i Španije nastoje pravno potvrditi već ovog mjeseca.

Dok Italija signalizira saglasnost, Francuska ostaje najveći protivnik sporazuma. Diplomate priznaju da ga Komisija ne može nametnuti francuskoj vladi bez političkog narativa koji bi omogućio njenu podršku.

Francuska vlada, na čijem je čelu Emanuel Makron (Emmanuel Macron), suočava se s dubokom krizom u poljoprivredi koja bi mogla eskalirati protestima u Parizu u četvrtak, u trenutku kada se planira glasanje o sporazumu u Briselu u petak.

U dodatnom pokušaju da umiri poljoprivrednike, Francuska je u srijedu suspendovala uvoz poljoprivrednih proizvoda koji sadrže ostatke pesticida zabranjenih u EU.

# EMMANUEL MACRON
# EVROPSKA KOMISIJA
# JUŽNA AMERIKA
# URSULA VON DER LEYEN
# EU
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