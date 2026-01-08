Evropska komisija pravi ustupke Italiji i Francuskoj kako bi olakšala potpisivanje sporazuma s Mercosurom

Evropska komisija dala je nove ustupke evropskim poljoprivrednicima u nastojanju da se odredi datum potpisivanja trgovinskog sporazuma s Mercosurom (Mercosur), grupom zemalja iz Južne Amerike.

Komisija, izlazeći u susret zahtjevima ključnih protivnika sporazuma – Italije i Francuske – pristala je na oslobađanje sredstava i ublažavanje regulative, nakon što su te zemlje predstavile listu uslova prije nego što se obavežu na potpisivanje.

Rim je signalizirao spremnost za skoro potpisivanje sporazuma, dok Pariz ostaje oprezan uoči najavljene sedmice protesta francuskih poljoprivrednika.

U srijedu je Komisija pristala da suspenduje porez EU-a na ugljik na granicama za đubriva, retroaktivno od 1. januara, u skladu s zahtjevima Italije, Francuske i poljoprivrednika koji su upozorili da bi novi porezi doveli do značajnog rasta troškova proizvodnje.

Odluka je uslijedila dan nakon što je Komisija odobrila ranije oslobađanje sredstava za poljoprivrednike, u skladu s italijanskim zahtjevima.

Francuski i italijanski zvaničnici izrazili su zabrinutost da bi poljoprivredni sektor njihovih zemalja bio pogođen povećanjem troškova uvoza đubriva, koje bi prema procjenama moglo porasti i do 25 posto.

U pismu poljoprivrednicima predsjednica Komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) obećala je pristup 45 milijardi eura iz budžeta Zajedničke poljoprivredne politike (CAP) već od 2028. godine.