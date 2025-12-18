Evropska komisija: Bolja zaštita radnika novim smjernicama o azbestu i ažuriranim popisom profesionalnih bolesti

Evropska komisija donijela je nove mjere za bolju zaštitu radnika od azbesta, opasne tvari koja uzrokuje rak, saopćeno je iz Komisije. Te mjere sadržavaju smjernice za pomoć državama članicama u poštovanju pravila EU-a kojima se znatno smanjuje izloženost radnika azbestu, uključujući praktične savjete o mjerama osposobljavanja i kontrole. Ažuriranom Preporukom Komisije u kojoj se navodi više profesionalnih bolesti, uključujući nekoliko vrsta raka, radi zaštite zdravlja radnika promiče se pravo na naknadu za izloženost na radnom mjestu.

Te nove mjere nadovezuju se na revidiranu Direktivu o azbestu na radu iz 2023., kojom su utvrđene niže granične vrijednosti profesionalne izloženosti i druge mjere za smanjenje rizika za radnike. Do 21. decembra 2025. države članice moraju uključiti Direktivu u nacionalno pravo. Tim se mjerama ostvaruje sveobuhvatan pristup EU-a budućnosti Evrope bez azbesta, čime se podupiru zdravlje ljudi i okoliš. Komisija je objavila smjernice za pomoć državama članicama, poslodavcima i radnicima u provedbi revidirane Direktive. Smjernice su izrađene uz doprinos sindikata, organizacija poslodavaca, poduzeća, nacionalnih tijela te stručnjaka za zdravlje i sigurnost. Pružaju jasne i praktične informacije za upravljanje rizicima povezanima s azbestom u sektorima kao što su građevinarstvo, obnova i održavanje. Upotrebljavaju i primjere iz stvarnog života i studije slučaja iz država članica kako bi pomogle poslodavcima i radnicima da smanje izloženost i spriječe rak.