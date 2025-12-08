EBU pozvala Evropsku komisiju na hitno djelovanje da bi se spriječio kolaps BHRT-a

Evropska radiodifuzna unija (EBU), najveća svjetska asocijacija javnih medijskih servisa, danas je uputila hitan poziv Evropskoj komisiji da spriječi kolaps Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT).

U pismu predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i potpredsjednici Marti Kos, EBU zahtijeva odlučnu reakciju i pritisak na institucije BiH da bi se zaustavila eskalacija krize BHRT-a.

- Uprkos sedmicama upozorenja i mirnih protesta zaposlenih u BHRT-u, nijedan politički predstavnik se nije pojavio, reagovao ili se uključio u proteste, čak ni dok su oba doma Parlamenta zasjedala u istoj zgradi. Potpuno odsustvo institucionalnog odgovora pokazuje hitnu potrebu za međunarodnom pažnjom i akcijom - istakli su potpisnici pisma.

Egzistencijalna prijetnja

Potpisnici, među kojima su i mnogobrojna evropska novinarska udruženja, institucije i javni medijski servisi država članica EBU mreže, izražavaju "najdublju zabrinutost zbog brzog pogoršanja situacije na BHRT-u", upozoravajući da je jedini javni medijski servis na državnom nivou sada na rubu gašenja.

Ističu da je finansijska kriza BHRT-a eskalirala u egzistencijalnu prijetnju te da je opstanak servisa godinama potkopavan dugotrajnim kršenjem državnog zakona o emitovanju od RTRS-a, kojim je BHRT "lišen više od 46 miliona eura, dovodeći ga na rub insolventnosti".