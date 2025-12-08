EBU pozvala Evropsku komisiju na hitno djelovanje da bi se spriječio kolaps BHRT-a

Evropska radiodifuzna unija (EBU), najveća svjetska asocijacija javnih medijskih servisa, danas je uputila hitan poziv Evropskoj komisiji da spriječi kolaps Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT).
U pismu predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i potpredsjednici Marti Kos, EBU zahtijeva odlučnu reakciju i pritisak na institucije BiH da bi se zaustavila eskalacija krize BHRT-a.
- Uprkos sedmicama upozorenja i mirnih protesta zaposlenih u BHRT-u, nijedan politički predstavnik se nije pojavio, reagovao ili se uključio u proteste, čak ni dok su oba doma Parlamenta zasjedala u istoj zgradi. Potpuno odsustvo institucionalnog odgovora pokazuje hitnu potrebu za međunarodnom pažnjom i akcijom - istakli su potpisnici pisma.
Egzistencijalna prijetnja
Potpisnici, među kojima su i mnogobrojna evropska novinarska udruženja, institucije i javni medijski servisi država članica EBU mreže, izražavaju "najdublju zabrinutost zbog brzog pogoršanja situacije na BHRT-u", upozoravajući da je jedini javni medijski servis na državnom nivou sada na rubu gašenja.
Ističu da je finansijska kriza BHRT-a eskalirala u egzistencijalnu prijetnju te da je opstanak servisa godinama potkopavan dugotrajnim kršenjem državnog zakona o emitovanju od RTRS-a, kojim je BHRT "lišen više od 46 miliona eura, dovodeći ga na rub insolventnosti".
Potpisnici upozoravaju da bi nestanak BHRT-a eliminirao jedini nezavisni izvor informacija na državnom nivou, stvorio vakuum koji bi popunili mediji pod uticajem stranih, posebno ruskih, interesa, potkopao proces pristupanja Bosne i Hercegovine EU te postavio opasan presedan za javne servise širom zapadnog Balkana.
Naglašavaju da je BHRT samo nekoliko dana udaljen od prestanka rada te da je situacija dostigla tačku u kojoj samo hitna i koordinirana domaća i međunarodna akcija može spriječiti nepopravljivu štetu.
Hitna podrška
Pismo je, osim liderima Evropske komisije, upućeno i predstavnicima domaćih vlasti i međunarodnih organizacija u BiH, i to Predsjedništvu BiH, članovima Parlamenta, Vijeću ministara BiH i nadležnim ministarstvima, OHR-u i Misiji OSCE-a u BiH.
Potpisnici od institucija BiH zahtijevaju hitnu finansijsku podršku, zakonitu i redovnu raspodjelu RTV takse, usvojanje novog, održivog modela finansiranja, rješavanje pitanja neplaćenih doprinosa za penzijsko osiguranje te zaustavljanje daljnje degradacije novinarske profesije i usvajanje pravednog i transparentnog sistema klasifikacije radnih mjesta.
- Ovo nije samo pitanje slobode medija. Moguće gašenje BHRT-a predstavlja sigurnosnu prijetnju s regionalnim implikacijama i mora se tako i tretirati - naglašeno je u pismu.
Iz EBU-a poručuju da je ovaj zahtjev primjer najbrojnijeg učešća javnih medijskih servisa i novinarskih udruženja u akciji pomoći jednoj medijskoj kući, članici EBU mreže, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću BHRT-a.