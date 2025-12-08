Iz BHRT-a uputili pismo OHR-u i PIC-u: Spriječite kolaps

Članovi programskog kolegija BHT-a, redakcijskog kolegija BH radija 1 i v.d. generalnog direktora BHRT-a danas su uputili pismo Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR) i Vijeću za provedbu mira u BiH (PIC), u kojem upozoravaju da se položaj BHRT-a godinama svjesno i sistemski zanemaruje, posebno u vezi sa nagomilanim dugovima nastalim zbog nepoštivanja zakonskih odredbi o raspodjeli RTV takse.

U pismu se podsjeća da je BHRT trenutno u "vrlo rizičnom položaju koji može dovesti do gašenja", usljed političkih blokada i ignorantskog odnosa osnivača i izvršne vlasti.

Urednički kolegiji naglašavaju da je rješenje "jasno i izvedivo", ali zahtijeva hitnu i odlučnu reakciju, upozoravajući da je nedjelovanje institucija faktički "saučesništvo u uništavanju Javnog servisa BiH".

Traži se hitno vraćanje sistema naplate RTV takse putem jedinstvenog računa kao jedinog održivog i pravednog modela finansiranja, uz ugradnju zakonskih mehanizama koji bi spriječili izbjegavanje plaćanja takse i uveli jasne sankcije za neplaćanje.

Kolegiji upozoravaju da bi gašenje BHRT-a predstavljalo ne samo finansijski i administrativni problem, nego i sigurnosnu prijetnju, ozbiljno narušilo demokratski poredak, pravo građana na informisanje i međunarodnu reputaciju Bosne i Hercegovine.

Na kraju, urednički kolegiji pozivaju Ured visokog predstavnika u BiH i članove Vijeća za provedbu mira na hitan i prošireni sastanak sa Generalnom direkcijom BHRT-a, ističući da daljnje odgađanje rješavanja problema vodi direktno ka gašenju jedinog državnog javnog RTV servisa.