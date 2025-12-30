Ursula Fon der Lajen: "Ključna sigurnosna garancija Ukrajine leži u pristupanju EU"

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da prosperitet Ukrajine zavisi od pristupanja Evropskoj uniji, što predstavlja "samo po sebi ključnu sigurnosnu garanciju". Dodala je da je glavna tema današnjeg online sastanka evropskih lidera bila podrška Ukrajini, njena sigurnost i obnova zemlje.

- Prosperitet slobodne Ukrajine leži u pristupanju Evropskoj uniji. To je i samo po sebi ključna sigurnosna garancija - napisala je u objavi na društvenoj mreži X nakon sastanka evropskih lidera.

Korist cijeloj Evropi

Predsjednica Evropske komisije je naglasila da članstvo u EU ne koristi samo novim članicama, već donosi korist cijeloj Evropi, što pokazuju prethodna proširenja Unije.

Ranije je holandski premijer Dik Shof poručio da rad na čvrstim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu "ne prestaje", dok će saveznici iz Koalicije voljnih biti okupljeni sljedeće sedmice.

Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je nakon razgovora evropskih lidera da je "mir prvi put od početka rata na vidiku" i pohvalio američku posvećenost sigurnosnim garancijama za Ukrajinu nakon okončanja sukoba.

Susret na Floridi

Razgovori su se održali nakon susreta američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na Floridi, tokom kojeg se razgovaralo o završetku rata u Ukrajini.

Obojica su nakon sastanka saopštila da je postignut napredak ka mirovnom sporazumu.

Zelenski je naveo da je mirovni plan od 20 tačaka dogovoren u velikoj mjeri, kao i da su dogovorene američke i evropske sigurnosne garancije za Ukrajinu.

Tramp je potvrdio da su sigurnosne garancije dio dogovora, uz napomenu da će najveći teret snositi Evropa, i dodao da je većina pitanja riješena, ali da ostaje "nekoliko osjetljivih tema".