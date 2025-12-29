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PREDSJEDNICA EK

Ursula Fon der Lajen optimistična: Postignut dobar napredak u pregovorima o Ukrajini

Postignut je dobar napredak, što smo pozdravili, istakla je Fon der Lajen

Ursula fon der Lajen. Anadolija

SRNA

29.12.2025

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) pozdravila je dobar napredak postignut u mirovnim pregovorima o Ukrajini.

Njena izjava uslijedila je nakon jednosatnog poziva u kojem je učestvovala zajedno s američkim i ukrajinskim predsjednicima Donaldom Trampom (Trumpom), Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky) i drugim evropskim čelnicima.

- Postignut je dobar napredak, što smo pozdravili. Evropa je spremna nastaviti raditi s Ukrajinom i našim američkim partnerima kako bi se taj napredak učvrstio - istakla je Fon der Lajen.

Kao ključan uslov za dalje korake je navela da je najvažnije imati čvrste sigurnosne garancije od prvog dana.

Tramp se ranije večeras sastao sa Zelenskim u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.

Ovo je četvrti sastanak Trampa i Zelenskog i prvi na Floridi.

# SAD
# DONALD TRUMP
# VOLODYMYR ZELENSKY
# URSULA VON DER LEYEN
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