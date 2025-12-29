Ursula Fon der Lajen optimistična: Postignut dobar napredak u pregovorima o Ukrajini

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) pozdravila je dobar napredak postignut u mirovnim pregovorima o Ukrajini.

Njena izjava uslijedila je nakon jednosatnog poziva u kojem je učestvovala zajedno s američkim i ukrajinskim predsjednicima Donaldom Trampom (Trumpom), Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky) i drugim evropskim čelnicima.

- Postignut je dobar napredak, što smo pozdravili. Evropa je spremna nastaviti raditi s Ukrajinom i našim američkim partnerima kako bi se taj napredak učvrstio - istakla je Fon der Lajen.

Kao ključan uslov za dalje korake je navela da je najvažnije imati čvrste sigurnosne garancije od prvog dana.

Tramp se ranije večeras sastao sa Zelenskim u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.

Ovo je četvrti sastanak Trampa i Zelenskog i prvi na Floridi.