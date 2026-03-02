Ovo je pilotkinja američkog F-15 kojeg su srušili Kuvajćani

Arapska televizija Al-Arabiya danas je objavila snimku iz Kuvajta koja prikazuje pilotkinju američkog borbenog aviona nakon što se uspješno izbacila iz svoje letjelice, koju su, prema tvrdnjama američke vojske, nenamjerno oborile kuvajtske snage.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) potvrdilo je da su se svi pripadnici posada, uključujući pilotkinju prikazanu u videu koji je objavila Al-Arabiya, uspjeli sigurno izbaciti iz aviona. Dodali su da su svi spašeni i da se nalaze u stabilnom stanju.

U trenutku incidenta letjelice su bile angažovane u podršci operacijama protiv iranskih napada, ali su ih kuvajtske protuzračne rakete greškom identificirale kao prijetnju, što je dovelo do obaranja. Kuvajt je priznao da je došlo do nesretnog slučaja - tzv. friendly-fire - te da sarađuje s američkim snagama u istrazi događaja.

Video prikazuje pilotkinju nakon što je sletjela na sigurno, dok se u pozadini čuje muškarac koji joj govori: "Nema problema, sigurna si, hvala ti što si nam pomogla".