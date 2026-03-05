Oglasilo se ministarstvo Azerbejdžana: U napadu na aerodrom ranjene dvije osobe

Ministarstvo vanjskih poslova Azerbejdžana oglasilo se nakon što su iranski dronovi pogodili aerodrom na području Autonomne Republike Nahčivan te su naveli da su ranjene dvije osobe.
- Jedan dron se srušio na zgradu terminala aerodroma Autonomne Republike Nahčivan, a drugi dron se srušio u blizini školske zgrade u selu Šekarabad. Oštro osuđujemo ove napade dronovima izvedene s teritorije Islamske Republike Iran, koji su rezultirali oštećenjem zgrade aerodroma i ranjavanjem dva civila - naveli su.
Ovaj napad na azerbejdžansku teritoriju, kako ističu, proturječi normama i principima međunarodnog prava i služi za povećanje tenzija u regiji.
- Zahtijevamo da Islamska Republika Iran u kratkom roku razjasni gore navedeno pitanje, pruži objašnjenje i preduzme potrebne i hitne mjere kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih incidenata u budućnosti. Azerbejdžanska strana zadržava pravo da preduzme odgovarajuće mjere odmazde. Vanredni i opunomoćeni ambasador Islamske Republike Iran u Republici Azerbejdžan, Mojtaba Dermichilu, pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova. Iranskoj strani će biti izražen oštar protest i uručena odgovarajuća protestna nota - zaključili su.