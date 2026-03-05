Oglasilo se ministarstvo Azerbejdžana: U napadu na aerodrom ranjene dvije osobe

Ministarstvo vanjskih poslova Azerbejdžana oglasilo se nakon što su iranski dronovi pogodili aerodrom na području Autonomne Republike Nahčivan te su naveli da su ranjene dvije osobe.

- Jedan dron se srušio na zgradu terminala aerodroma Autonomne Republike Nahčivan, a drugi dron se srušio u blizini školske zgrade u selu Šekarabad. Oštro osuđujemo ove napade dronovima izvedene s teritorije Islamske Republike Iran, koji su rezultirali oštećenjem zgrade aerodroma i ranjavanjem dva civila - naveli su.