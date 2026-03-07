Objavljeni snimci pucnjave u Teksasu: ICE agent ubio 23-godišnjeg Rubena Martineza

Nakon višemjesečnih pritisaka javnosti, policijske snimke konačno su objavljene i prikazuju haotične trenutke prije smrtonosne pucnjave na South Padre Islandu u američkom Teksasu, koja se dogodila 15. marta 2025. godine.

U incidentu je službenik američke Imigracijske i carinske službe (ICE) ubio 23-godišnjeg Rubena Raja (Raya) Martineza.

Kontroverza je eskalirala zbog toga što Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) mjesecima nije otkrilo da je pucnjavu izazvao agent ICE-a. Prethodno je DHS tvrdio da je Martinez "naglo ubrzao" i "namjerno udario" agenta, nakon čega je drugi službenik ispalio smrtonosne hitce u nužnoj samoodbrani.

Policijski snimci Teksaškog odjela za javnu sigurnost, koji su pušteni u javnost u petak, pružaju detaljniji uvid u incident i pokazuju kontradikcije u službenoj verziji događaja. Na jednom od ključnih isječaka vidi se kako Martinez polako vozi svoj plavi Ford Fusion prema raskrsnici dok agenti panično viču upozorenja. Odmah potom odjekuju pucnji. Snimci ne potvrđuju jasno da je vozilo udarilo službenika, iako se na zrnatoj snimci nazire silueta osobe ispred automobila neposredno prije pucnjave.

Prema službenim izvještajima, Martinez je navodno udario agenta dok je pokušavao otvoriti vrata automobila, nakon čega je drugi agent ispalio nekoliko hitaca kroz bočni prozor. Posthumni toksikološki nalazi pokazali su prisustvo alkohola i marihuane u Martinezovom organizmu.

Porodica ubijenog i svjedoci osporavaju službenu verziju. Advokati majke, Rejčl Rejs (Rachel Reyes), tvrde da je automobil jedva napredovao, da niko nije stajao ispred njega i da je Martinez bio upucan iz neposredne blizine bez ikakve stvarne prijetnje. Sličan opis dao je i Martinezov prijatelj Džošua (Joshua) Orta, koji je bio s njim u automobilu.