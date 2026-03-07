Iran: Predsjednik koji je dobio FIFA-inu nagradu za mir napao je fudbalski stadion

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova objavio je na društvenim mrežama fotografije sportskog kompleksa Azadi u Teheranu, tvrdeći da je stadion pogođen tokom napada koji su u toku protiv Irana.

- Ovo je teheranski sportski kompleks Azadi, nogometni stadion koji je napala ista ona Amerika čiji je predsjednik dobio FIFA-inu nagradu za mir - napisao je glasnogovornik Esmail Bagaei na društvenim mrežama.

- Imaju li FIFA ili Međunarodni olimpijski komitet ikakav komentar?! - upitao je. Podsjetimo, predsjednik SAD-a Donald Tramp u decembru je dobio novouspostavljenu FIFA-inu nagradu za mir.

Zašto je stadion Azadi važan

Stadion Azadi ubraja se među najveće u Aziji i predstavlja domaći teren iranske nogometne reprezentacije u zemlji u kojoj je nogomet izuzetno popularan. Prošle godine na tom stadionu odigrana je utakmica nakon koje je Iran osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.