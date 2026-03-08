Mamdani brani suprugu nakon što je lajkovala objave u kojima se silovanja Hamasa od 7. oktobra nazivaju masovnom prevarom

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani našao se na meti novih kritika nakon što je portal Jewish Insider objavio izvještaj prema kojem je njegova supruga Rama Duwaji ranije na društvenim mrežama lajkovala više objava koje su, kako se navodi, slavile ili opravdavale napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Kontroverza je izazvala dodatnu pažnju jer Duwaji, kao supruga gradonačelnika, obavlja ulogu prve dame New Yorka, grada koji ima najveću jevrejsku zajednicu izvan Izraela.

Prema navodima izvještaja, jedna od spornih objava podijeljena je upravo na dan kada je Hamas izveo napad na Izrael. Objavu je objavila organizacija The Slow Factory, koja sebe opisuje kao platformu posvećenu obrazovanju, znanju i klimatskim inovacijama. Na Instagramu su objavljene fotografije preuzete iz prijenosa samog napada, uključujući sliku buldožera koji su militanti koristili za probijanje sigurnosne ograde između Gaze i Izraela, kao i fotografiju napadača u zaplijenjenom vozilu izraelske vojske.

Objavljene ilustracije

Preko fotografija su bili ispisani slogani poput „Rušenje zidova aparthejda i vojne okupacije“ i „Otpor aparthejdu od 1948. godine“, uz poruku o „sistemskim promjenama za kolektivno oslobođenje“. U opisu objave navedeno je i da će stanovnici Gaze biti kažnjeni ukoliko izraelske snage uzvrate na, kako je navedeno, „otpor“.

Duwaji je ovu objavu lajkovala putem svog ličnog Instagram naloga, na kojem uglavnom objavljuje ilustracije, često povezane s političkim temama. Na tom nalogu ranije je kritikovala izraelsku politiku. Duwaji, sirijsko-američka ilustratorica, upoznala je Mamdanija putem aplikacije za upoznavanje 2021. godine, a par se vjenčao početkom 2025. godine.

U izvještaju se navodi i da je lajkovala objave Narodnog foruma, aktivističke organizacije povezane s mrežom neprofitnih grupa koje se dovode u vezu s tehnološkim poduzetnikom iz Šangaja Nevilleom „Royem“ Singhamom. Nije precizirano kada su objave lajkovane, ali se navodi da su među njima i dvije objave povezane s protestima održanim 8. oktobra 2023. godine na Times Squareu, samo dan nakon napada Hamasa.

Te objave, prema navodima izvještaja, izražavale su podršku protestu i palestinskom otporu. U nekima od njih korišten je slogan „od rijeke do mora“, koji mnogi tumače kao poziv na ukidanje Izraela na prostoru između rijeke Jordan i Sredozemnog mora. Jedan od videa prikazivao je okupljene demonstrante kako skandiraju da svaki okupirani narod ima pravo na samoodbranu, dok su transparenti na protestu nosili poruke poput „Otpor okupaciji je ljudsko pravo“.

Vlastiti stav

Umjesto izvinjenja ili saopćenja u ime svoje supruge, Mamdani je reagovao kritikujući one koji su pokrenuli polemiku. Poručio je da njegova supruga kao privatna osoba ima pravo na vlastite stavove. Istovremeno je ponovio da lično osuđuje napad Hamasa 7. oktobra i ubistva civila, ali je odbacio pokušaje da se on smatra odgovornim za aktivnosti svoje supruge na društvenim mrežama.

Ova polemika dolazi u trenutku kada se Mamdani ranije suočavao s kritikama zbog toga što nije osudio aktiviste koji pozivaju na „globalizaciju intifade“, slogan koji dio jevrejskih organizacija smatra poticanjem nasilja nad Izraelcima i Jevrejima širom svijeta.