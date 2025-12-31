Prvi put u historiji Zohran Mamdani će položiti zakletvu kao gradonačelnik na Kur'anu

Novoizabrani gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani položit će zakletvu na Kur'anu. Ovaj 34-godišnjak je prvi musliman na gradonačelničkoj poziciji i polaganje zakleteve na Kur'anu se dešava prvi put u historiji New Yorka.

Većina Mamdanijevih prethodnika položila je zakletvu na Bibliji, iako zakletva o poštivanju saveznih, državnih i gradskih ustava ne zahtijeva korištenje bilo kakvog vjerskog teksta.

I dok se tokom svoje kampanje uveliko fokusirao na pitanje pristupačnosti cijena, Mamdani je otvoreno govorio o svojoj vjeri.

Često se pojavljivao u džamijama širom pet općina dok je gradio bazu podrške koja je uključivala mnoge birače iz Južne Azije i muslimane koji prvi put glasaju.

Mamdani će položiti ruku na dva Kur'ana, koji spripadaju njegovoj porodici, tokom ceremonije u metrou, a na treći tokom naknadne ceremonije u Gradskoj vijećnici.

Treći Kur'an je džepne veličine koji datira s kraja 18. ili početka 19. stoljeća dio je kolekcije Centra Schomburg.

Za razliku od ukrašenih vjerskih rukopisa povezanih s kraljevskom obitelji ili elitom, primjerak Kur'ana koji će Mamdani koristiti skromnog je dizajna. Ima tamnocrveni povez s jednostavnim cvjetnim medaljonom i napisan je crnom i crvenom tintom.

Budući da rukopis nema datum niti potpis, naučnici su se oslonili na njegov povez i rukopis kako bi procijenili kada je nastao, smještajući ga negdje u kraj 18. ili početak 19. stoljeća tokom osmanskog perioda u regiji koja obuhvata ono što je danas Sirija, Liban, Izrael, palestinske teritorije i Jordan.

Odluka o korištenju Kur'ana izazvala je nove kritike nekih konzervativaca. Američki senator Tommy Tuberville iz Alabame napisao je na društvenim mrežama: "Neprijatelj je unutar kapija", kao odgovor na novinski članak o Mamdanijevoj inauguraciji.

Vijeće za američko-islamske odnose, grupa za građanska prava, označilo je Tubervillea kao antimuslimanskog ekstremistu na osnovu ranijih izjava.

Nakon inauguracije, Kur'an će biti javno izložen u Javnoj biblioteci New Yorka.