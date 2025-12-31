Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRVI PUT U HISTORIJI

Prvi put u historiji Zohran Mamdani će položiti zakletvu kao gradonačelnik na Kur'anu

Većina Mamdanijevih prethodnika položila je zakletvu na Bibliji

Screenshot

D. H.

31.12.2025

Novoizabrani gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani položit će zakletvu na Kur'anu. Ovaj 34-godišnjak je prvi musliman na gradonačelničkoj poziciji i polaganje zakleteve na Kur'anu se dešava prvi put u historiji New Yorka.

Većina Mamdanijevih prethodnika položila je zakletvu na Bibliji, iako zakletva o poštivanju saveznih, državnih i gradskih ustava ne zahtijeva korištenje bilo kakvog vjerskog teksta.

I dok se tokom svoje kampanje uveliko fokusirao na pitanje pristupačnosti cijena, Mamdani je otvoreno govorio o svojoj vjeri.

Često se pojavljivao u džamijama širom pet općina dok je gradio bazu podrške koja je uključivala mnoge birače iz Južne Azije i muslimane koji prvi put glasaju.

Mamdani će položiti ruku na dva Kur'ana, koji spripadaju njegovoj porodici, tokom ceremonije u metrou, a na treći tokom naknadne ceremonije u Gradskoj vijećnici.

Treći Kur'an je džepne veličine koji datira s kraja 18. ili početka 19. stoljeća dio je kolekcije Centra Schomburg.

Za razliku od ukrašenih vjerskih rukopisa povezanih s kraljevskom obitelji ili elitom, primjerak Kur'ana koji će Mamdani koristiti skromnog je dizajna. Ima tamnocrveni povez s jednostavnim cvjetnim medaljonom i napisan je crnom i crvenom tintom.

Budući da rukopis nema datum niti potpis, naučnici su se oslonili na njegov povez i rukopis kako bi procijenili kada je nastao, smještajući ga negdje u kraj 18. ili početak 19. stoljeća tokom osmanskog perioda u regiji koja obuhvata ono što je danas Sirija, Liban, Izrael, palestinske teritorije i Jordan.

Odluka o korištenju Kur'ana izazvala je nove kritike nekih konzervativaca. Američki senator Tommy Tuberville iz Alabame napisao je na društvenim mrežama: "Neprijatelj je unutar kapija", kao odgovor na novinski članak o Mamdanijevoj inauguraciji.

Vijeće za američko-islamske odnose, grupa za građanska prava, označilo je Tubervillea kao antimuslimanskog ekstremistu na osnovu ranijih izjava.

Nakon inauguracije, Kur'an će biti javno izložen u Javnoj biblioteci New Yorka.

# NEW YORK
# ZOHRAN MAMDANI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.