Eksploziv bačen na kuću gradonačelnika Mamdanija tokom anti-muslimanskih protesta

Komesarica Njujorške policije (NYPD) Džesika Tiš potvrdila je da preliminarna analiza pirotehničke službe "nedvosmisleno utvrđuje da se ne radi o lažnoj napravi ni dimotvoru", već o improviziranoj eksplozivnoj napravi koja je "mogla prouzrokovati teške tjelesne povrede ili smrt". Uhapšena su dva muškarca – Emir Balat i Ibrahim Kajumi – a NYPD sarađuje s federalnim tužiteljima i Saveznim istražnim biroom (FBI) u okviru antiterorističke radne grupe. Komesarica Tiš potvrdila je da nije prijavljena nijedna povreda, dok manji mediji navode da su Mamdani i njegova supruga Rama Duvadži bili u rezidenciji u trenutku incidenta.

Do eskalacije je došlo ovako: oko 12:15 sati, jedan od Langovih demonstranata iskoristio je sprej sa suzavcem (pepersprej) na kontrademonstrante i odmah je uhapšen. Kratko nakon toga, osamnaestogodišnji kontrademonstrant zapalio je napravu i bacio je prema demonstrantu Langove strane – ona je udarila u zaštitnu ogradu i ugasila se "nekoliko metara od policajaca". Isti je tada od devetnaestogodišnjeg suučesnika preuzeo drugu napravu, zapalio je i počeo bježati, ali ju je naposljetku ispustio na uglu East End Avenije između 86. i 87. ulice. Obje naprave bile su manje od lopte za američki fudbal, omotane crnom trakom, a sadržavale su šrafove, matice i vijke te hobi fitilj.

Ko je Džejk Lang?

Protest su organizirali pristaše desničarskog aktivista Džejka Langa, koji je prethodno bio optužen za napad palicom bejzbola na policajca, pričinjavanje nereda i niz srodnih kaznenih djela – no primio je pomilovanje u sklopu masovnog Trampovog pomilovanja osuđenika za oktobar 6. januara 2021.. Lang je nedavno objavio i kandidaturu za Senat (Gornji dom Kongresa) u saveznoj državi Floridi. Protest pod nazivom "Zaustavite islamsko preuzimanje Njujorka" privukao je svega oko 20 sudionika, dok je suprotan skup – "Istjeramo naciste iz Njujorka" – na svom vrhuncu okupio oko 125 kontrademonstranata.

Mamdani, prvi muslimanski gradonačelnik Njujorka, izjavio je: "Nasilje na protestu nikada nije prihvatljivo. Pokušaj upotrebe eksplozivne naprave i nanošenje ozljeda drugima nije samo kazneno djelo – to je sramotno i u potpunoj suprotnosti s onim što jesmo".