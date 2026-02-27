Ovo je lijepa studentica koju su uhapsili agenti ICE: Tramp naredio da se hitno pusti na slobodu

Studentica Elmina "Eli" Aghajeva, koju su u četvrtak ujutru u studentskom domu uhapsili agenti ICE-a, puštena je nakon što je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani razgovarao sa predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući.

- Upravo sam razgovarao sa predsjednikom Trampom. Na našem sastanku ranije izrazio sam zabrinutost za studenticu Elminu Aghajevu, koju je ICE jutros uhapsio. Obavijestio me je da će uskoro biti puštena - rekao je Zohran.

Nekoliko sati kasnije, Univerzitet Kolumbija je potvrdio njeno puštanje:

- Univerzitet osjeća olakšanje i oduševljen je što je naša studentica Eli puštena iz pritvora. Dodatne informacije podijelit ćemo navečer - stoji u objavi na Instagramu.

Incident se dogodio dok je Mamdani nenajavljeno boravio u Vašingtonu, na sastanku u Ovalnom kabinetu sa Trampom, što je bio njihov drugi susret od njegove pobjede na izborima za gradonačelnika u novembru.

Aghajeva, koja će ove godine diplomirati, objavila je na Instagramu šokantnu poruku: "DHS me ilegalno uhapsio. Molim pomoć", nakon što su je oko 6.30 ujutru odveli u pritvor.

DHS tvrdi da je Aghajeva ilegalna imigrantica iz Azerbejdžana i da joj je studentska viza ukinuta 2016. godine zbog nepohađanja nastave.

Ušli bez naloga

Prema vršiteljici dužnosti predsjednice Kler Šipman, pet agenata ušlo je u zgradu "bez ikakvog naloga" i predstavilo se kao policija koja traži nestalo dijete kako bi dobili pristup sobi studentice.

- Kad su ušli, bilo je jasno da su se lažno predstavili. Zaštitar je tražio nalog, koji nisu pokazali, nakon čega je tražio da pozove nadređenog, što mu nije bilo dopušteno - napisala je Šipmanova u pismu univerzitetskoj zajednici.

Snimci nadzornih kamera pokazuju agente sa fotografijama navodnog nestalog djeteta dok ulaze u stan, dok ih čuvar traži da mu pokažu nalog.

Kršenje protokola

Vršiteljica dužnosti predsjednice istakla je da je lažno predstavljanje identiteta ili činjenica radi ulaska u stambenu zgradu "kršenje protokola", te da svi pravosudni i sigurnosni organi, uključujući DHS i ICE, moraju da slijede "utvrđene pravne i etičke standarde" i imati sudski nalog ili poziv kako bi ušli u stambene zgrade Univerziteta Kolumbija.

Incident je izazvao snažnu reakciju demokratskih zvaničnika.

Univerzitet Kolumbija će nakon ovog incidenta također ponuditi dodatne smjernice svim studentima, nastavnicima i osoblju.