Bahrein obustavio isporuku nafte: U iranskom napadu zapaljena rafinerija

Državna naftna kompanija Bahreina u ponedjeljak je proglasila višu silu i obustavila isporuke nafte nakon što je Iran u napadu zapalio njenu rafineriju, a saopćenje o proglašenju više sile, pravnom mehanizmu kojim se kompanija oslobađa ugovornih obaveza zbog vanrednih okolnosti, prenijela je državna novinska agencija Bahrain News Agency.

U saopćenju je navedeno da su operacije kompanije "pogođene aktuelnim regionalnim sukobom na Bliskom istoku i nedavnim napadom na njen rafinerijski kompleks".

Uprkos tome, kompanija insistira da se domaća potražnja i dalje može zadovoljiti.