Bahrein obustavio isporuku nafte: U iranskom napadu zapaljena rafinerija

Državna naftna kompanija Bahreina u ponedjeljak je proglasila višu silu i obustavila isporuke nafte nakon što je Iran u napadu zapalio njenu rafineriju, a saopćenje o proglašenju više sile, pravnom mehanizmu kojim se kompanija oslobađa ugovornih obaveza zbog vanrednih okolnosti, prenijela je državna novinska agencija Bahrain News Agency.
U saopćenju je navedeno da su operacije kompanije "pogođene aktuelnim regionalnim sukobom na Bliskom istoku i nedavnim napadom na njen rafinerijski kompleks".
Uprkos tome, kompanija insistira da se domaća potražnja i dalje može zadovoljiti.
Bahrein je također optužio Iran za oštećenje jedne od svojih desalinizacijskih stanica, iako je državna elektroenergetska i vodoprivredna agencija saopćila da su isporuke vode i struje ostale stabilne.
Desalinizacijske stanice snabdijevaju vodom milione stanovnika u regiji i hiljade putnika blokiranih zbog rata, što izaziva nove strahove od katastrofalnih posljedica u pustinjskim državama.
Vlast u Bahreinu ranije je objavila da su najmanje 32 osobe povrijeđene, od čega četiri teško, usljed iranskog napada dronovima na grad Sitra, koji se nalazi oko šest kilometara od industrijske zone.
Rat je do sada odnio najmanje 1.230 života u Iranu, najmanje 397 u Libanu i najmanje 11 u Izraelu, navode zvaničnici. Izrael je u nedjelju prijavio prve pogibije svojih vojnika, navodeći da su dvojica stradala na jugu Libana, gdje se njegova vojska bori protiv Hezbolaha.