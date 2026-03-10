Pentagon se oglasio: Povrijeđeno skoro 140 američkih vojnika od početka sukoba s Iranom

Portparol Pentagona Šon Parnel (Sean Parnell) izjavio je da je približno 140 američkih vojnika zadobilo povrede od početka vojnih operacija SAD protiv Irana, uključujući osam koji su teško ranjeni.

- Od početka Operacije Epski bijes, oko 140 američkih pripadnika vojske zadobilo je povrede tokom deset dana kontinuiranih napada. Većina tih povreda je manja, a 108 vojnika se već vratilo službi. Osam pripadnika ostaje navedeno kao teško ranjeno i prima najviši nivo medicinske njege - rekao je Parnel u saopćenju.

Američki zvaničnik ranije je za CNN izjavio da među ozbiljno ranjene spadaju slučajevi u kojima je smrt moguća ili neposredna.

Do sada je sedam američkih vojnika poginulo u borbi, a tijelo posljednjeg poginulog prevezeno je kući u ponedjeljak večer.