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OPERACIJA "EPSKI BIJES"

Pentagon se oglasio: Povrijeđeno skoro 140 američkih vojnika od početka sukoba s Iranom

Osam pripadnika ostaje navedeno kao teško ranjeno i prima najviši nivo medicinske njege, rekao je Parnel u saopćenju

Napad na Iran. Platforma X

A. O.

10.3.2026

Portparol Pentagona Šon Parnel (Sean Parnell) izjavio je da je približno 140 američkih vojnika zadobilo povrede od početka vojnih operacija SAD protiv Irana, uključujući osam koji su teško ranjeni.

- Od početka Operacije Epski bijes, oko 140 američkih pripadnika vojske zadobilo je povrede tokom deset dana kontinuiranih napada. Većina tih povreda je manja, a 108 vojnika se već vratilo službi. Osam pripadnika ostaje navedeno kao teško ranjeno i prima najviši nivo medicinske njege - rekao je Parnel u saopćenju.

Američki zvaničnik ranije je za CNN izjavio da među ozbiljno ranjene spadaju slučajevi u kojima je smrt moguća ili neposredna.

Do sada je sedam američkih vojnika poginulo u borbi, a tijelo posljednjeg poginulog prevezeno je kući u ponedjeljak večer.

# OPERACIJA
# PENTAGON
# SEAN PARNELL
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