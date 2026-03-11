Republikanski senator se izvinuo za napad na školu u Iranu: "Napravili smo grešku"

Džon Kenedi (John Kennedy) republikanski senator, uputio je izvinjenje u ime SAD zbog napada na školu u Iranu u kojem je, prema navodima lokalnih vlasti, poginulo 175 osoba.

Izvinjenje je uslijedilo nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) sugerirao da je tragediju možda uzrokovao iranski projektil koji je promašio cilj.

- Bilo je strašno. Napravili smo grešku. Druge zemlje takve stvari rade namjerno, poput Rusije. Mi to nikada ne bismo uradili namjerno. Mislim da ministarstvo sada provodi istragu i žao mi je - rekao je Kenedi novinarima na Capitol Hillu, prenosi NBC News.

Tramp je u ponedjeljak navečer na konferenciji za novinare rekao kako nije siguran je li američka vojska odgovorna za tragediju prvog dana rata, nakon što se pojavila snimka koja, kako se čini, prikazuje projektil Tomahawk kako pogađa područje škole.

Škola se nalazi u blizini zgrade Iranske revolucionarne garde.

- Nisam vidio taj snimak, ali reći ću da je Tomahawk, koji je jedno od najmoćnijih oružja, u upotrebi i kod drugih zemalja, znate, prodaje se i koristi u drugim državama - poručio je Tramp.

Na pitanje optužuje li Iran da je pogodio školu u Minabu, predsjednik je odgovorio: "Jednostavno nemam dovoljno informacija o tome."

- Rečeno mi je da je slučaj pod istragom, ali Tomahawke koriste i druge zemlje, kao što znate. Brojne države imaju Tomahawke jer ih kupuju od nas. No svakako ću prihvatiti nalaze istrage, kakvi god oni bili - naglasio je.

Prethodno je u subotu rekao kako "misli da su to učinili Iranci jer su vrlo neprecizni sa svojim projektilima".