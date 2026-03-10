Američki senator o gađanju škole u Iranu: Napravili smo grešku, žao mi je

Američki republikanski senator Džon Kenedi (John Kennedy) izvinio se zbog, kako je naveo, američkog napada na školu u Iranu u kojem je ubijeno više od 160 osoba, među kojima je većina djevojčica.
- Bilo je strašno. Napravili smo grešku. Druge zemlje rade takve stvari namjerno, poput Rusije. Mi to nikada ne bismo uradili namjerno - rekao je Kenedi novinarima na Kapitol hilu (Capitol Hill).
Dodao je da slučaj trenutno istražuje američko Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Department of Defense).
- Jednostavno mi je jako žao što se to dogodilo - rekao je.
Kenedi je prvi republikanski zakonodavac koji je priznao američku odgovornost za napad u kojem je, prvog dana rata u Iranu, poginuo veliki broj civila.
Iako je Pentagon ranije saopćio da je istraga još u toku, početni nalazi navodno ukazuju na to da bi za napad mogle biti odgovorne Sjedinjene Američke Države.
Objavljeni snimci upućuju na to da je u napadu korištena raketa Tomahawk, američke proizvodnje. Uprkos tome, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) bez dokaza je sugerisao da bi Iran ili Izrael mogli biti odgovorni za njeno ispaljivanje.