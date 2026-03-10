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REPUBLIKANAC SE OGLASIO

Američki senator o gađanju škole u Iranu: Napravili smo grešku, žao mi je

Mi to nikada ne bismo uradili namjerno, rekao je Kenedi novinarima na Kapitol hilu

Džon Kenedi. Screenshot

A. O.

10.3.2026

Američki republikanski senator Džon Kenedi (John Kennedy) izvinio se zbog, kako je naveo, američkog napada na školu u Iranu u kojem je ubijeno više od 160 osoba, među kojima je većina djevojčica.

- Bilo je strašno. Napravili smo grešku. Druge zemlje rade takve stvari namjerno, poput Rusije. Mi to nikada ne bismo uradili namjerno - rekao je Kenedi novinarima na Kapitol hilu (Capitol Hill).

Dodao je da slučaj trenutno istražuje američko Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Department of Defense).

- Jednostavno mi je jako žao što se to dogodilo - rekao je.

Kenedi je prvi republikanski zakonodavac koji je priznao američku odgovornost za napad u kojem je, prvog dana rata u Iranu, poginuo veliki broj civila.

Iako je Pentagon ranije saopćio da je istraga još u toku, početni nalazi navodno ukazuju na to da bi za napad mogle biti odgovorne Sjedinjene Američke Države.

Objavljeni snimci upućuju na to da je u napadu korištena raketa Tomahawk, američke proizvodnje. Uprkos tome, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) bez dokaza je sugerisao da bi Iran ili Izrael mogli biti odgovorni za njeno ispaljivanje.

# IRAN
# JOHN KENNEDY
# SAD
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