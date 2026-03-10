UAE: U posljednjim iranskim napadima presretnuto 26 dronova i uništeno osam balističkih raketa

Ujedinjeni Arapski Emirati su u utorak saopćili da su njihovi sistemi protivzračne odbrane presreli 26 dronova i uništili osam balističkih raketa otkrivenih u iranskim napadima na zemlju, javlja Anadolija.

U saopćenju se navodi da je protivzračna odbrana otkrila 35 dronova, presrevši 26, dok je devet palo unutar zemlje.

Ministarstvo je objavilo da je otkriveno devet balističkih raketa, od kojih je osam presretnuto, dok je jedna pala u more.

UAE je objavio da je njihova protivzračna odbrana odgovorila na balističke i krstareće rakete, kao i na dronove lansirane iz Irana.

Od početka iranskih napada na zemlju, vlasti su saopćile da su otkrile 1.475 dronova, uništivši 1.385, dok je 90 palo unutar UAE-a.

Ministarstvo je saopćilo i da je otkriveno osam krstarećih raketa i da su sve uništene.

Što se tiče balističkih raketa, otkrivene su 262, od kojih je 241 presretnuta, 19 je palo u more, a dvije su pale unutar zemlje.

Regionalna eskalacija se rasplamsala otkako su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran 28. februara, u kojem je ubijeno više od 1.200 ljudi, a ranjeno više od 10.000.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američki vojni resursi.