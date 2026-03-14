Turisti u Emiratima dobili kazne od 23.000 eura nakon što su snimali iranske dronove kako gađaju ciljeve

Deset stranih državljana privedeno je u UAE zbog sumnje da su na društvenim mrežama dijelili snimke napada iranskih raketa i dronova, uključujući i kadrove sistema protuzračne odbrane.

Prema izvještaju Emirates News Agency, osumnjičeni su objavljivali videozapise koji prikazuju stvarno djelovanje odbrambenih sistema pri presretanju napada na teritoriji UAE, ali i AI-generisani sadržaj koji prikazuje navodne napade na važne lokalne znamenitosti.

U izvještaju se naglašava da dijeljenje ovakvog materijala, bilo stvarnog ili lažnog, može ugroziti javnu sigurnost.

Generalni tužilac UAE, Hamad Al Šamsi (Shamsi), poručio je da ovakva djela podležu zatvorskoj kazni od najmanje godinu dana, uz novčanu kaznu od minimalno 100.000 dirhama, što je približno 23.000 eura.

U saopćenju nije precizirano iz kojih država potiču privedeni strani državljani.

Ranije ove sedmice, prema istom izvoru, podignuta je optužnica i protiv jednog britanskog državljanina, starog 60 godina, koji je posjetio Dubai, zbog snimanja i objavljivanja materijala povezanog s iranskim napadima.

On se našao među 20 osoba optuženih po zakonu koji zabranjuje dijeljenje sadržaja koji bi mogao ugroziti javnu sigurnost.