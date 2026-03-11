Američka mornarica odbija da prati tankere kroz Hormuški moreuz

Američka ratna mornarica odbila je gotovo svakodnevne zahtjeve brodarske industrije za vojnim pratnjama kroz Hormuški moreuz od početka rata protiv Irana, navodi Reuters, uz obrazloženje da je rizik od napada za sada previsok.

Pogođeni brodovi

Procjene mornarice ukazuju na nastavak poremećaja u izvozu nafte s Bliskog istoka i odražavaju razilaženje u odnosu na izjave predsjednika Donalda Trampa (Trump) da su Sjedinjene Američke Države spremne pružiti pomorske pratnje kad god je to potrebno kako bi se ponovo uspostavila redovna plovidba ovim ključnim plovnim putem.

Plovidba kroz moreuz gotovo je potpuno zaustavljena od početka američko-izraelskog rata protiv Irana prije više od sedmicu dana, čime je spriječen izvoz oko petine svjetske ponude nafte i podignute su globalne cijene na nivoe kakvi nisu viđeni od 2022. godine.

Visoki zvaničnik Iranske revolucionarne garde rekao je da je moreuz zatvoren i da će Iran pucati na svaki brod koji pokuša proći, prenijeli su prošle sedmice iranski mediji. Nekoliko brodova je već pogođeno.

Američka mornarica održava redovne brifinge s predstavnicima brodarske i naftne industrije i tokom tih sastanaka je saopćila da zasad nije u mogućnosti osigurati vojne pratnje, navodi Reuters.

Brodarska industrija tokom tih razgovora gotovo svakodnevno traži pomorske pratnje kroz moreuz.

Manji rizik

Jedan od izvora rekao je za Reuters da se procjena mornarice iznesena na brifingu u utorak nije promijenila te da bi pratnje bile moguće tek kada se rizik od napada smanji.

Tramp je posljednjih dana više puta rekao da su Sjedinjene Američke Države spremne pratiti tankere kroz Hormuški moreuz kada to bude potrebno.

- Kada dođe vrijeme, američka mornarica i njeni partneri pratit će tankere kroz moreuz, ako bude potrebno. Nadam se da to neće biti potrebno, ali ako bude, pratit ćemo ih pravo kroz moreuz - rekao je u ponedjeljak na konferenciji za novinare u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.

Američka vojska počela je razmatrati opcije za eventualnu pratnju brodova kroz moreuz, ukoliko dobije naređenje za to, rekao je u utorak general Den Kejn (Dan Caine), predsjedavajući Združenog štaba SAD.

- Razmatramo niz opcija - rekao je Kejn novinarima u Pentagonu.

Jedan američki zvaničnik rekao je Reutersu da američka vojska još nije pratila nijedan komercijalni brod kroz moreuz. Američki ministar energetike Krist Rajt (Chris Wright) obrisao je objavu na platformi X u kojoj je naveo da je mornarica uspješno pratila jedan brod.

Obustavljena plovidba

Iako je posljednjih dana bilo pojedinačnih plovidbi kroz ovaj plovni put, većina brodskog saobraćaja i dalje je obustavljena, dok su stotine brodova usidrene.

Stručnjaci za pomorsku sigurnost i analitičari rekli su da će osiguranje moreuza biti teško, čak i ako u tome učestvuje međunarodna koalicija, zbog sposobnosti Irana da postavlja mine ili koristi jeftino proizvedene napadačke dronove.

- Ni Francuska ni Sjedinjene Američke Države ni međunarodna koalicija, niti bilo ko drugi nije u poziciji da osigura Hormuški moreuz - rekao je Adel Bakawan, direktor Evropskog instituta za studije Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.