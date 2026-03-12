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ODNOSI NISU PREKINUTI

Tajani: Iran mora prestati s neselektivnim napadima u Zaljevu

Međutim, Iran također mora shvatiti da cijeli svijet nije odgovoran za ono što se dešava u njihovoj zemlji, dodao je Tajani

Antonio Tajani. Avaz

FENA

12.3.2026

Iran mora prestati s neselektivnim napadima u Zaljevu, rekao je ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani dodajući da su rat započeli Izraelci i Amerikanci i da cijeli svijet nije odgovoran.

- Nismo prekinuli diplomatske odnose s Iranom, tako da nastavljamo razgovore - rekao je Tajani, koji je također zamjenik premijera.

- Međutim, Iran također mora shvatiti da cijeli svijet nije odgovoran za ono što se dešava u njihovoj zemlji. Napad su izveli Izraelci i Amerikanci, ne mogu misliti da bi sve ostale zemlje u oblasti Zaljeva trebale biti napadnute - dodao je.

- Također pozivamo Iran da pokaže uzdržanost, da shvati da neselektivni napadi na sve i svakoga ne mogu koristiti iranskoj stvari - dodao je Tajani, javlja ANSA.

# ANTONIO TAJANI
# IRAN
# NAPADI
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