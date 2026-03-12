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POGOĐENA BAZA

Napad dronom u Iraku: Ranjeno šest francuskih vojnika

Napad je pogodio zajedničku bazu Pešmergi i francuskih snaga u oblasti Mahmura

Pogođena baza. Platforma X

M. Až.

12.3.2026

Najmanje šest francuskih vojnika povrijeđeno je u napadu dronom na vojnu bazu na sjeveru Iraka, izjavio je jedan lokalni zvaničnik.

Napad je pogodio zajedničku bazu Pešmergi i francuskih snaga u oblasti Mahmura, rekao je regionalni guverner Omed Košnav u službenom priopćenju.

Sigurnosni izvor koji je upoznat s incidentom potvrdio je ove informacije za agenciju Reuters.

# FRANCUSKA
# IRAK
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