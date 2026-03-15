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"SVE ZA LJUBAV"

Petnaestogodišnkak ukrao autobus i odvezao se do 130 km udaljenog Karlsruhea kako bi se sreo s djevojkom

Krađa je policiji prijavljena tek u podne jer se u početku pretpostavljalo da je vozač slučajno preuzeo pogrešan autobus

Ukraden autobus. Platforma X (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

15.3.2026

Petnaestogodišnjak je ukrao autobus javnog prijevoza u Visbadenu (Wiesbaden), glavnom gradu pokrajine Hesen (Hessen), te se njime odvezao čak 130 kilometara do Karlsruea (Karlsruhe). Kako se navodi, sve je učinio zbog svoje četrnaestogodišnje djevojke.

Iz policije su saopćili da je tinejdžer 13. marta provalio u krug preduzeća za javni prijevoz u Visbadenu. Potom je ključem otključao autobus, ali policija još uvijek ne zna kako je došao do ključa niti na koji način je uspio tako vješto upravljati autobusom.

Nestanak autobusa primijećen je oko šest sati ujutro, kada je utvrđeno da vozilo, koje je tokom noći bilo napunjeno gorivom, nije na svom mjestu. Krađa je policiji prijavljena tek u podne jer se u početku pretpostavljalo da je vozač slučajno preuzeo pogrešan autobus.

Nakon prijave pokrenuta je istraga koja je vodila do Karlsruea, gdje je policijska patrola pronašla autobus. Tinejdžer je neposredno prije toga povezao svoju djevojku, koju je namjeravao odvesti do škole, piše njemački dnevnik BR24.

# AUTOBUS
# KRAĐA
# NJEMAČKA
# DJEVOJKA
# VOZAČ
# WIESBADEN
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