Požar na aerodromu u Dubaiju, letovi obustavljeni

Letovi na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju privremeno su obustavljeni nakon što je rano ujutro u incidentu s dronom zapaljen obližnji spremnik s gorivom. Uprava za civilno zrakoplovstvo Dubaija objavila je da je riječ o mjeri opreza radi osiguranja sigurnosti svih putnika i osoblja, piše CNN.

Jedan od putnika, Raž Dolakija (Raj Dholakia), koji je čekao na ukrcaj za let za Toronto, ispričao je kako su vlasti evakuirale cijeli sprat zgrade koji obuhvaća tri izlaza.

- Stotine ljudi koji su se odmarali, spavali ili šetali terminalom upućene su prema najbližem stubištu da se spuste sprat niže. Pokretne stepenice bile su zakrčene, a koristila su se čak i dizala - rekao je Dolakija.

Budući da nije bilo dovoljno mjesta za sjedenje, neki su ljudi sjedili na podu, kazao je Dolakija. Dodao je kako su mnogi putnici vjerojatno ostali čekati u avionima na pisti, jer su na informacijskim pločama deseci letova i dalje imali oznake "izlaz zatvoren", "posljednji poziv" ili "ukrcaj u toku".