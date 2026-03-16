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NJEMAČKI KANCELAR

Merc: Njemačka se neće pridružiti ratu SAD-a i Izraela protiv Irana

Kao glavne razloge naveo je izostanak potrebnog međunarodnog mandata, ali i činjenicu da Berlin nije bio konsultiran prije početka sukoba

Fridrih Merc. AP Photo / Ebrahim Noroozi

M. Až.

16.3.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) potvrdio je da se Njemačka neće pridružiti ratu koji Sjedinjene Američke Države i Izrael vode protiv Irana. Kao glavne razloge naveo je izostanak potrebnog međunarodnog mandata, ali i činjenicu da Berlin nije bio konsultiran prije početka sukoba.

Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Merc je objasnio da je takva odluka zasnovana na odredbama njemačkog ustava.

- Prema našem Temeljnom zakonu, potreban je mandat Ujedinjenih naroda, Evropske unije ili NATO-a, a mi ga nemamo. Zbog toga je od samog početka bilo jasno da ovo nije stvar za NATO, NATO služi za odbranu, a ne za napade - rekao je kancelar.

Merc je naglasio i da Njemačka nije učestvovala u donošenju odluka koje su prethodile izbijanju sukoba.

- Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu nas konsultirali prije ovog rata. Nikada nije donesena ni zajednička odluka o tome treba li se protiv Irana uopće djelovati. Stoga se pitanje njemačkog vojnog angažmana uopće ne postavlja - zaključio je Merc.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# NJEMAČKA
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