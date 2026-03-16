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TEL AVIV ZAPOČEO OFANZIVU

Više od milion ljudi raseljeno zbog izraelskih napada u Libanu

Izraelski ministar odbrane Israel Katz rekao je rano u ponedjeljak da je vojska započela kopnenu ofanzivu u Libanu

Izraelski napadi na Liban. Anadolija

Anadolija

16.3.2026

Izraelski napadi raselili su više od milion ljudi u Libanu, saopćile su libanske vlasti u ponedjeljak, dok je Tel Aviv započeo kopnenu ofanzivu u ovoj arapskoj zemlji.

U saopćenju Jedinice za upravljanje rizicima od katastrofa pri Uredu premijera Libana navedeno je da je 1.049.328 ljudi raseljeno zbog napada od 2. marta.

Dodaje se da je 132.742 ljudi sada registrovano u skloništima širom zemlje. Prema saopćenju, broj poginulih Libanaca u izraelskim napadima dostigao je 886, dok je 2.141 osoba povrijeđeno.

Izraelska vojska je 2. marta proširila zračne napade širom Libana, uključujući glavni grad Beirut, nakon napada Hezbolaha preko granice, u okviru regionalne eskalacije nakon zajedničke ofanzive SAD-a i Izraela protiv Irana.

Izraelski ministar odbrane Israel Katz rekao je rano u ponedjeljak da je vojska započela kopnenu ofanzivu u Libanu.

Izrael zauzima područja u južnom Libanu, neka od njih decenijama, a druga su zauzeta tokom najnovijeg rata između oktobra 2023. i novembra 2024.

# IZRAEL
# LIBAN
# TEL AVIV
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