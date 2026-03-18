U nesreći u Beču poginula četiri Albanca: Srušile se skele na gradilištu

U utorak poslijepodne na gradilištu u Beču desila se građevinska nesreća kada su se skele i oplata urušile, zatrpavši nekoliko radnika pod ruševinama. Četvorica su poginula na mjestu događaja. Jedan muškarac je teško povrijeđen i još uvijek je hospitaliziran u Beču.

Prema dopisniku iz Austrije za švicarske novine na albanskom jeziku "LeCanton27.ch", žrtve su bili albanski radnici kosovskog porijekla. Mirsad Musliu, advokat koji radi u Beču, također je komentirao tragični incident i pružio daljnje detalje o pogođenima.

- Znam iz pouzdanih izvora da su tri žrtve Albanci, to je sigurno. Za jednu osobu se kaže da je iz Srbije, iz Novog Pazara, ali to još nije potvrđeno. Nacionalnost povrijeđene osobe još uvijek nije poznata - citira Musliua "LeCanton27.ch".