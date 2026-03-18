U nesreći u Beču poginula četiri Albanca: Srušile se skele na gradilištu

U utorak poslijepodne na gradilištu u Beču desila se građevinska nesreća kada su se skele i oplata urušile, zatrpavši nekoliko radnika pod ruševinama. Četvorica su poginula na mjestu događaja. Jedan muškarac je teško povrijeđen i još uvijek je hospitaliziran u Beču.
Prema dopisniku iz Austrije za švicarske novine na albanskom jeziku "LeCanton27.ch", žrtve su bili albanski radnici kosovskog porijekla. Mirsad Musliu, advokat koji radi u Beču, također je komentirao tragični incident i pružio daljnje detalje o pogođenima.
- Znam iz pouzdanih izvora da su tri žrtve Albanci, to je sigurno. Za jednu osobu se kaže da je iz Srbije, iz Novog Pazara, ali to još nije potvrđeno. Nacionalnost povrijeđene osobe još uvijek nije poznata - citira Musliua "LeCanton27.ch".
Prema izvještajima, tri žrtve su s Kosova, a jedna iz Bosne. Navodi se da je povrijeđeni radnik iz Sjeverne Makedonije. Glasnogovornik vatrogasne službe u Beču izjavio je da je problem sa skelom vjerovatno izazvao urušavanje oplate. Međutim, tačan uzrok je još uvijek predmet istrage.
Pored bečkih vlasti, saučešće su izrazili i predstavnici vlade Kosova.
- Sa dubokom tugom primili smo vijest o smrti Axheovog sina, koji je, zajedno s trojicom svojih prijatelja s Kosova, izgubio život u tragičnoj nesreći na radu u Beču - navodi se u saopštenju.
Tokom operacije velikih razmjera, angažovano je otprilike 120 pripadnika vatrogasne službe i službi za pomoć u katastrofama sa oko 30 vozila. Spasioci su satima radili na izvlačenju zatrpanih u ruševinama. Operacija je završena nakon otprilike tri sata.