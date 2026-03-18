Iran pogubio švedskog državljanina optuženog za špijunažu

Iranski režim pogubio je u srijedu švedskog državljanina pod optužbom za špijunažu, potvrđeno je u saopćenju švedske ministrice vanjskih poslova.

- Smatramo da pravni postupak koji je doveo do pogubljenja švedskog državljanina nije bio zasnovan na pravu. Švedska će nastaviti osuđivati teška kršenja ljudskih prava u Iranu - izjavila je švedska ministrica vanjskih poslova Marija Malmer Stenergard.

"Bez pravednog suđenja"

Švedske vlasti nisu objavile identitet pogubljenog, ali iranski državni mediji navode da je riječ o Kurošu Kejvaniju (Kourosh Keyvani). Uhapšen je prošle godine i optužen za "obavještajnu saradnju i špijunažu u korist izraelske vlade".

- Švedska je od hapšenja u junu 2025. godine u više navrata i na različitim nivoima razgovarala s iranskim predstavnicima o ovom slučaju. U tim kontaktima naglašavali smo da očekujemo da naš državljanin dobije pravedno suđenje i da ne bude osuđen na smrt - navodi se u izjavi ministrice Stenergard.

Stotine ljudi čekaju izvršenje smrtne kazne

Kejvani je imao dvojno državljanstvo – švedsko i iransko. On je treća osoba koju je Iran ove godine pogubio pod optužbom za špijunažu. Prema podacima norveške organizacije Iran Human Rights, prošle godine je pod sličnim optužbama pogubljeno najmanje 13 osoba.

Stotine ljudi u Iranu i dalje čekaju izvršenje smrtne kazne, među kojima je i veliki broj onih koje se smatra političkim zatvorenicima. Mnogima još nije ni izrečena presuda, ali im prijeti najstrožija kazna.

"Smrtna kazna je nečovječna, okrutna i nepovratna kazna. Švedska, zajedno s ostatkom Evropske unije, osuđuje njenu primjenu u svim okolnostima", zaključila je švedska ministrica.