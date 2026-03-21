Muftija Fazlović: Ramazan nas uči zajedništvu, strpljenju i odgovornosti

Muftijstvo tuzlansko upriličilo je danas u Tuzli svečani prijem povodom Ramazanskog bajrama, kojem su prisustvovali predstavnici vjerskih zajednica, institucija vlasti, obrazovanja, kulture, privrede i medija.

Obraćajući se prisutnima, muftija tuzlanski dr. Vahid ef. Fazlović izrazio je zadovoljstvo zbog zajedničkog obilježavanja Bajrama, ističući važnost međusobnog uvažavanja i dijaloga u bosanskohercegovačkom društvu.

– Radost Bajrama želimo podijeliti sa svima vama, našim komšijama, prijateljima i partnerima. Vaše prisustvo ovom prijemu dodatno oplemenjuje ove blagoslovljene dane – kazao je Fazlović.

Naglasio je da je ramazan bio prilika za duhovno jačanje i ličnu preobrazbu vjernika, te podsjetio na suštinsku vrijednost posta u islamu.

– Ramazan je vrijeme u kojem smo jačali vjeru, nastojali biti bolji jedni prema drugima i odgovorniji prema zajednici. Post nije samo odricanje, već put ka izgradnji svijesti o Bogu i vlastitoj odgovornosti – istakao je muftija.

Dodao je da je cilj posta moralno i duhovno uzdizanje čovjeka, kroz jačanje samokontrole, strpljenja i solidarnosti.

– Upravo te vrijednosti trebamo prenijeti i u svakodnevni život, kroz brigu o porodici, jačanje međuljudskih odnosa i izgradnju povjerenja u društvu – rekao je Fazlović.