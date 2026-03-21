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SVEČANI PRIJEM

Muftija Fazlović: Ramazan nas uči zajedništvu, strpljenju i odgovornosti

Vaše prisustvo ovom prijemu dodatno oplemenjuje ove blagoslovljene dane, kazao je Fazlović

Muftija Fazlović: Ramazan nas uči zajedništvu, strpljenju i odgovornosti. Fena

FENA

21.3.2026

Muftijstvo tuzlansko upriličilo je danas u Tuzli svečani prijem povodom Ramazanskog bajrama, kojem su prisustvovali predstavnici vjerskih zajednica, institucija vlasti, obrazovanja, kulture, privrede i medija.

Obraćajući se prisutnima, muftija tuzlanski dr. Vahid ef. Fazlović izrazio je zadovoljstvo zbog zajedničkog obilježavanja Bajrama, ističući važnost međusobnog uvažavanja i dijaloga u bosanskohercegovačkom društvu.

– Radost Bajrama želimo podijeliti sa svima vama, našim komšijama, prijateljima i partnerima. Vaše prisustvo ovom prijemu dodatno oplemenjuje ove blagoslovljene dane – kazao je Fazlović.

Naglasio je da je ramazan bio prilika za duhovno jačanje i ličnu preobrazbu vjernika, te podsjetio na suštinsku vrijednost posta u islamu.

– Ramazan je vrijeme u kojem smo jačali vjeru, nastojali biti bolji jedni prema drugima i odgovorniji prema zajednici. Post nije samo odricanje, već put ka izgradnji svijesti o Bogu i vlastitoj odgovornosti – istakao je muftija.

Dodao je da je cilj posta moralno i duhovno uzdizanje čovjeka, kroz jačanje samokontrole, strpljenja i solidarnosti.

– Upravo te vrijednosti trebamo prenijeti i u svakodnevni život, kroz brigu o porodici, jačanje međuljudskih odnosa i izgradnju povjerenja u društvu – rekao je Fazlović.

Istakao je i da ramazan u bosanskoj tradiciji nosi posebnu poruku nade, posebno u vremenima izazova, te da zajedništvo ostaje ključna snaga društva.

– Svaki pojedinac može dati doprinos zajednici, bez obzira koliko se taj doprinos činio malim. Samo zajedničkim radom možemo odgovoriti na izazove s kojima se suočavamo – naglasio je.

Na kraju obraćanja, muftija Fazlović uputio je bajramske čestitke svim vjernicima, uz poruku da bajramska radost treba biti podijeljena sa svima, posebno sa onima kojima je potrebna podrška i pomoć.

# VAHID EF. FAZLOVIĆ
# RAMAZAN
# BAJRAM
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