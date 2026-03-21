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UDAR DRONOVIMA

Vlada Iraka potvrdila: U Bagdadu izveden napad na sjedište obavještajne službe

Pentagon je u četvrtak objavio da su borbeni helikopteri izveli napade na proiranske oružane grupe u Iraku

Vlada Iraka. Platforma X

A. O.

21.3.2026

General Sad Man (Saad Maan), šef iračke vladine sigurnosno-medijske jedinice, potvrdio je jutros napad u središtu Bagdada, izvještavajući da je dron ciljao sjedište Iračke nacionalne obavještajne službe, smješteno u okrugu Mansour.

Prema riječima iračkog sigurnosnog zvaničnika, meta napada bila je telekomunikacijska zgrada koja pripada nacionalnoj obavještajnoj službi, koja sarađuje s američkim savjetnicima u Iraku. Napad se dogodio u kontekstu eskalacije napetosti, s obzirom na to da je Irak postao dio šireg sukoba nakon što su SAD i Izrael napali Iran krajem februara.

Također, tokom noći, najmanje tri napada dronom bila su usmjerena na američki diplomatski i logistički centar na Međunarodnom aerodromu u Bagdadu, gdje se nalazi američko vojno osoblje, potvrdila su dva sigurnosna zvaničnika.

Pentagon je u četvrtak objavio da su borbeni helikopteri izveli napade na proiranske oružane grupe u Iraku.

# BAGDAD
# IRAK
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