Vlada Iraka potvrdila: U Bagdadu izveden napad na sjedište obavještajne službe

General Sad Man (Saad Maan), šef iračke vladine sigurnosno-medijske jedinice, potvrdio je jutros napad u središtu Bagdada, izvještavajući da je dron ciljao sjedište Iračke nacionalne obavještajne službe, smješteno u okrugu Mansour.

Prema riječima iračkog sigurnosnog zvaničnika, meta napada bila je telekomunikacijska zgrada koja pripada nacionalnoj obavještajnoj službi, koja sarađuje s američkim savjetnicima u Iraku. Napad se dogodio u kontekstu eskalacije napetosti, s obzirom na to da je Irak postao dio šireg sukoba nakon što su SAD i Izrael napali Iran krajem februara.

Također, tokom noći, najmanje tri napada dronom bila su usmjerena na američki diplomatski i logistički centar na Međunarodnom aerodromu u Bagdadu, gdje se nalazi američko vojno osoblje, potvrdila su dva sigurnosna zvaničnika.

Pentagon je u četvrtak objavio da su borbeni helikopteri izveli napade na proiranske oružane grupe u Iraku.