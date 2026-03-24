Velika eksplozija u rafineriji nafte u Teksasu: Stanovnicima naređeno da ostanu u kućama

U rafineriji nafte Valero u gradu Port Arthur u Teksasu desila se velika eksplozija praćena požarom, a incident je izazvao zabrinutost i strah među lokalnim stanovništvom, a nadležni su izdali naredbu za ostanak u zatvorenim prostorima zbog potencijalnog zagađenja zraka.

Eksplozija, koja je fizički potresla domove i vozila u zapadnom dijelu grada, dogodila se na postrojenju za hidroobradu dizela. Prema izjavama svjedoka sa lica mjesta, područjem se brzo proširio snažan miris "pokvarenih jaja", što je pojava koja se najčešće veže za prisustvo sumpora.

Gusti oblaci crnog dima satima su se dizali iznad ovog ogromnog postrojenja koje se nalazi u blizini granice s Louisianom, oko 145 kilometara istočno od Houstona. Obližnji autoputevi su zatvoreni iz predostrožnosti.

Gradonačelnica Port Arthura, Charlotte M. Moses, oglasila se kako bi smirila javnost.

- Desila se eksplozija, da, ali mi smo u redu, svi su dobro. Vatrogasci su stigli i pokušavaju ugasiti vatru što je brže moguće - izjavila je gradonačelnica.

Pojedini mještani su za lokalne medije izrazili šok što vlasti nisu naredile potpunu evakuaciju grada s obzirom na jačinu same detonacije.