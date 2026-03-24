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IZBIO POŽAR

Velika eksplozija u rafineriji nafte u Teksasu: Stanovnicima naređeno da ostanu u kućama

Prema izjavama svjedoka sa lica mjesta, područjem se brzo proširio snažan miris "pokvarenih jaja"

Veliki požar u rafineriji. Hindustan Times

Dž. R.

24.3.2026

U rafineriji nafte Valero u gradu Port Arthur u Teksasu desila se velika eksplozija praćena požarom, a incident je izazvao zabrinutost i strah među lokalnim stanovništvom, a nadležni su izdali naredbu za ostanak u zatvorenim prostorima zbog potencijalnog zagađenja zraka.

Eksplozija, koja je fizički potresla domove i vozila u zapadnom dijelu grada, dogodila se na postrojenju za hidroobradu dizela. Prema izjavama svjedoka sa lica mjesta, područjem se brzo proširio snažan miris "pokvarenih jaja", što je pojava koja se najčešće veže za prisustvo sumpora.

Gusti oblaci crnog dima satima su se dizali iznad ovog ogromnog postrojenja koje se nalazi u blizini granice s Louisianom, oko 145 kilometara istočno od Houstona. Obližnji autoputevi su zatvoreni iz predostrožnosti.

Gradonačelnica Port Arthura, Charlotte M. Moses, oglasila se kako bi smirila javnost.

- Desila se eksplozija, da, ali mi smo u redu, svi su dobro. Vatrogasci su stigli i pokušavaju ugasiti vatru što je brže moguće - izjavila je gradonačelnica.

Pojedini mještani su za lokalne medije izrazili šok što vlasti nisu naredile potpunu evakuaciju grada s obzirom na jačinu same detonacije.

Šerif okruga Jefferson, Zena Stephens, sugerisala je da je eksplozija najvjerovatnije povezana s kvarom na sistemu za grijanje unutar rafinerije. Na teren su brzo izašli predstavnici Teksaške komisije za kvalitet okoliša (TCEQ) sa opremom za praćenje kvaliteta zraka. Državni zastupnik Christian Manuel apelovao je na građane da ograniče aktivnosti na otvorenom i drže prozore i vrata čvrsto zatvorenim.

Ovaj incident dolazi u vrlo osjetljivom trenutku za američko, ali i globalno energetsko tržište. Eksplozija se poklopila sa skokom cijena goriva, koji je primarno potaknut neizvjesnošću oko opskrbe naftom usljed rata u Iranu.

Postrojenje Valero u Port Arthuru zapošljava oko 770 radnika i jedno je od najvećih u SAD. Dnevno preradi oko 435.000 barela teške sirove nafte pretvarajući je u benzin, dizel i mlazno gorivo.

Zbog pretrpljene teške štete već je došlo do djelimičnog gašenja pogona, a rukovodstvo bi se uskoro moglo suočiti s odlukom o potpunoj obustavi rada ovog dijela rafinerije.

# POŽAR
# TEKSAS
# RAFINERIJA
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