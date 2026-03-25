Iračke milicije objavile da su dronovima napale američku bazu: Pogođeni helikopter i radarski sistem

Iračke milicije saopćile su da su FPV dronovima izvele napad na američku bazu Camp Victoria u Iraku, pri čemu je, prema njihovim tvrdnjama, uništen najmanje jedan helikopter i radarski sistem.

Napad su, kako navode, izvele šiitske formacije koje imaju podršku Irana, a koje su se uključile u sukobe nakon ubistva njihovog vjerskog vođe, nekadašnjeg vrhovnog lidera Irana ajatolaha Alija Hameneija.

Na objavljenim snimcima vidi se pogodak helikoptera tipa HH-60M, čija se vrijednost procjenjuje na oko 20 miliona dolara.

Također je, prema istim navodima, pogođen i radar AN/MPQ-64 Sentinel, čija cijena iznosi između pet i sedam miliona dolara.