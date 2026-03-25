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VOJNI UDAR

Iračke milicije objavile da su dronovima napale američku bazu: Pogođeni helikopter i radarski sistem

Napad su, kako navode, izvele šiitske formacije koje imaju podršku Irana

Isječak iz snimka napada. Platforma X

B. S.

25.3.2026

Iračke milicije saopćile su da su FPV dronovima izvele napad na američku bazu Camp Victoria u Iraku, pri čemu je, prema njihovim tvrdnjama, uništen najmanje jedan helikopter i radarski sistem.

Napad su, kako navode, izvele šiitske formacije koje imaju podršku Irana, a koje su se uključile u sukobe nakon ubistva njihovog vjerskog vođe, nekadašnjeg vrhovnog lidera Irana ajatolaha Alija Hameneija.

Na objavljenim snimcima vidi se pogodak helikoptera tipa HH-60M, čija se vrijednost procjenjuje na oko 20 miliona dolara. 

Također je, prema istim navodima, pogođen i radar AN/MPQ-64 Sentinel, čija cijena iznosi između pet i sedam miliona dolara.

Ove milicije su i ranije izvodile napade na američke baze u Iraku i iračkom Kurdistanu, kao i na ambasadu SAD-a u Bagdadu.

Sukobi se odvijaju u okviru šireg konflikta u kojem su, prema njihovom tumačenju, Sjedinjene Američke Države i Izrael u sukobu s Iranom.

# DRON
# IRAN
# IRAK
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