Lukašenko stigao u Pjongjang: Sastanak s Kim Jong Unom kao početak nove ere

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko sastao se u Pjongjangu sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong Unom, koji mu je priredio svečanu ceremoniju dočeka. Tokom posjete očekuje se potpisivanje sporazuma o prijateljstvu i jačanje saradnje između dviju zemalja.

Lukašenko je dočekan na centralnom trgu Kim Il Sunga u Pjongjangu, jednom od simbola glavnog grada, navodi bjeloruska novinska agencija Belta. Zajedno sa Kimom, Lukašenko je položio vijenac na spomenik "Oslobođenje", posvećen sovjetskim vojnicima poginulim u borbama za oslobođenje Koreje od japanske okupacije u Drugom svjetskom ratu.

Ministar vanjskih poslova Bjelorusije Maksim Riženkov izjavio je da će tokom posjete biti potpisan sporazum o prijateljstvu, kao i oko deset sektorskih sporazuma u oblastima poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, nauke i informisanja.

- Najveći interes nam je jačanje istinski prijateljskih i partnerskih odnosa. Došlo je vrijeme za aktivniji razvoj saradnje - rekao je Riženkov.

On je dodao da je trgovinska razmjena između dvije zemlje trenutno skromna, ali da postoji veliki potencijal za saradnju u farmaceutskoj industriji, prehrambenom sektoru i uvozu korejske kozmetike.

Lukašenko i Kim Džong Un prethodno su se sastali u septembru 2025. godine u Pekingu, kada je sjevernokorejski lider pozvao bjeloruskog predsjednika da posjeti njegovu zemlju.