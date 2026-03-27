Rubio zvao kurdskog premijera, zahvalio na snabdijevanju naftom

Marko Rubio (Marco), američki državni sekretar, razgovarao je s premijerom iračke Kurdistanska vlada (KRG) Masrur Barzani.

Tokom razgovora, Rubio je izrazio zahvalnost Barzaniju što je omogućio da nafta iz Irak, uključujući i naftu iz iračkog Kurdistana, stigne do globalnih tržišta.

Rat u Iran doveo je do rasta cijena nafte i potresa na svjetskim tržištima. State Department je saopćio da je Rubio "izrazio saučešće porodicama pešmerga (kurdski borci) koji su poginuli u iranskom raketnom napadu 24. marta i poželio brz oporavak povrijeđenima".

Najmanje šest kurdskih boraca poginulo je, a 30 ranjeno u raketnom napadu na njihovu bazu sjeverno od Erbil u iračkom Kurdistanu.

U saopćenju iračkih Kurda navedeno je da je Iran izveo "podmukli napad", dodajući da je šest iranskih balističkih raketa pogodilo vojno sjedište.

Podsjećamo, rat u Iranu počeo je 28. februara kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran. Teheran je potom uzvratio vlastitim napadima na Izrael i zaljevske države s američkim bazama. Zajednički američko-izraelski napadi u Iranu i izraelski napadi u Liban ubili su hiljade ljudi.