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BASSEM NAIM

Zvaničnik Hamasa napao predstavnika Odbora za mir: "Djeluje u ime Netanjahua, ne mira"

On je u Vijeću sigurnosti UN-a pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Hamas da se razoruža

Basem Naim, visoki zvaničnik Hamasa. NPR

Dž. R.

27.3.2026

Visoki zvaničnik Hamasa Basem Naim uputio je kritike visokom predstavniku Odbora za mir Nikolaju Mladenovu, zbog njegovih izjava u Vijeću sigurnosti UN-a u kojima je pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Hamas da se razoruža.

- Mladenov je pokušao biti 'veći kralj od kralja' - rekao je Naim u saopćenju za javnost, negodujući zbog uslovljavanja povlačenja izraelske vojske iz Gaze.

Naim tvrdi da je uslovljavanje razoružanjem u suprotnosti s prethodnim sporazumima.

Dalje navodi kako Mladenov "pokušava preokrenuti tok događaja na način koji služi ciljevima okupacije, a istovremeno potpuno izostavlja činjenicu da okupacijske snage nisu uspjele implementirati nijedan dio prve faze sporazuma.

- Mladenov prijeti Palestincima povratkom rata, djelujući u ime Netanjahua (Netanyahu) i njegove fašističke vlade, umjesto da zaista služi kao izaslanik odbora koji se predstavlja kao Odbor za mir - nastavlja zvaničnik Hamasa.

Naim također zamjera Mladenovu što se suzdržava od okrivljavanja bilo koje strane za kršenje primirja, budući da je 750 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima od proglašenja primirja u oktobru, prema podacima ministarstva zdravstva kojim upravlja Hamas.

Naim tvrdi da Mladenov pokušava "umiriti Amerikance i Izraelce".

- Dosta je bilo. Ovaj pristup nije donio ništa osim katastrofa, ohrabrujući Izraelce u njihovoj brutalnosti i fašizmu i nije uspio pružiti nikakvu mjeru sigurnosti ili stabilnosti ni za koga - bilo unutar regije ili šire - dodaje Naim.

# VIJEĆE SIGURNOSTI UN
# HAMAS
# BASEM NAIM
# NIKOLAJ MLADENOV
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