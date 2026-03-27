Zvaničnik Hamasa napao predstavnika Odbora za mir: "Djeluje u ime Netanjahua, ne mira"

Visoki zvaničnik Hamasa Basem Naim uputio je kritike visokom predstavniku Odbora za mir Nikolaju Mladenovu, zbog njegovih izjava u Vijeću sigurnosti UN-a u kojima je pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Hamas da se razoruža.

- Mladenov je pokušao biti 'veći kralj od kralja' - rekao je Naim u saopćenju za javnost, negodujući zbog uslovljavanja povlačenja izraelske vojske iz Gaze.

Naim tvrdi da je uslovljavanje razoružanjem u suprotnosti s prethodnim sporazumima.

Dalje navodi kako Mladenov "pokušava preokrenuti tok događaja na način koji služi ciljevima okupacije, a istovremeno potpuno izostavlja činjenicu da okupacijske snage nisu uspjele implementirati nijedan dio prve faze sporazuma.

- Mladenov prijeti Palestincima povratkom rata, djelujući u ime Netanjahua (Netanyahu) i njegove fašističke vlade, umjesto da zaista služi kao izaslanik odbora koji se predstavlja kao Odbor za mir - nastavlja zvaničnik Hamasa.

Naim također zamjera Mladenovu što se suzdržava od okrivljavanja bilo koje strane za kršenje primirja, budući da je 750 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima od proglašenja primirja u oktobru, prema podacima ministarstva zdravstva kojim upravlja Hamas.

Naim tvrdi da Mladenov pokušava "umiriti Amerikance i Izraelce".

- Dosta je bilo. Ovaj pristup nije donio ništa osim katastrofa, ohrabrujući Izraelce u njihovoj brutalnosti i fašizmu i nije uspio pružiti nikakvu mjeru sigurnosti ili stabilnosti ni za koga - bilo unutar regije ili šire - dodaje Naim.