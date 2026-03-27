Vens preuzima pregovore s Iranom nakon napetog razgovora s Netanjahuom

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) priprema se da preuzme ključnu ulogu u vođenju američkih napora za okončanje sukoba, prenosi Axios. Prema tim navodima, već je obavio više razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu), sastao se sa saveznicima iz Zaljeva i učestvovao u indirektnim kontaktima s iranskom stranom.

Povjerena uloga

Predsjednik Donald Tramp (Trump) zvanično mu je povjerio ovu ulogu tokom sjednice kabineta, naglasivši da na pregovorima sarađuje sa Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i Džaredom Kušnerom (Jared Kushner).

Kako navode izvori iz američke administracije, Vensova visoka pozicija i raniji stavovi protiv dugotrajnih vojnih intervencija čine ga prihvatljivijim sagovornikom za Iran u odnosu na prethodne pregovarače. Upravo zbog toga ga je, prema istim izvorima, Vitkof i predložio za glavnog pregovarača.

Odnosi sa Izraelom su se zakomplikovali

Istovremeno, odnosi s Izraelom dodatno su se zakomplikovali. Vens je skeptičan prema ranijim procjenama izraelske strane o toku sukoba i smatra da bi rat mogao trajati još sedmicama. Nakon napetog telefonskog razgovora s Netanjahuom, u kojem je kritikovao preoptimistične procjene o mogućem padu režima u Iranu, pojavile su se informacije u medijima o navodnim tenzijama, za koje američki zvaničnici sumnjaju da su plasirane s ciljem narušavanja njegovog ugleda.

U međuvremenu, Tramp je produžio rok za pregovore, dok posrednici iz Pakistana, Egipta i Turske pokušavaju organizovati direktan susret. Iranska strana, prema dostupnim informacijama, još čeka konačnu odluku svog vrhovnog rukovodstva. Ukoliko do sastanka dođe, Vens bi mogao pregovarati s predsjednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom (Mohammadom Bagherom Ghalibafom).

Opcija značajne vojne eskalacije

Paralelno s diplomatskim naporima, američka administracija razmatra i opciju značajne vojne eskalacije ukoliko pregovori ne donesu rezultate. Iako je prije početka sukoba bio među skeptičnijim glasovima, Vens sada podržava odlučne poteze u skladu s politikom predsjednika.

Izvori bliski potpredsjedniku navode da će, uprkos ličnim stavovima, postupati prema smjernicama Bijele kuće i nastojati ostvariti cilj koji administracija postavi.