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ZRAČNI NAPAD

Iranci tvrde: Pogođeno je naše postrojenje za proizvodnju "žutog kolača"

Žuti kolač je koncentrat uranija u obliku praha i predstavlja rani korak u preradi uranija

Iran: Pogođeno postrojenje. Platforma X

M. Až.

27.3.2026

Postrojenje za proizvodnju žutog kolača (yellowcake), odnosno praha koji predstavlja rani korak u preradi uranija, u blizini iranskog grada Yazda u centralnom dijelu zemlje, pogođeno je u zračnom napadu prije kratkog vremena, izvještavaju iranski mediji.

Novinska agencija Fars citira Organizaciju za atomsku energiju Irana koja navodi da je postrojenje za proizvodnju žutog kolača u Ardakanu pogođeno u "napadu američko-cionističkog neprijatelja".

- Početne procjene ukazuju na to da ovaj incident nije rezultirao nikakvim oslobađanjem radioaktivnih materijala izvan objekta te stoga nema razloga za zabrinutost građana ili okolnih područja - navodi se u saopštenju.

Žuti kolač je koncentrat uranija u obliku praha i predstavlja rani korak u preradi uranija. Proizvodi se iskopavanjem rude uranija iz stijena i odvajanjem uranija od stijena potapanjem u kiselinu.

Žuti kolač se zatim može konvertovati i obogatiti kako bi se povećala njegova čistoća, a potom koristiti za proizvodnju oružja ili za proizvodnju energije.

# IRAN
# URANIJUM
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