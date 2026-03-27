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NJEMAČKI KANCELAR

Merc kritikovao vojnu strategiju SAD-a i Izraela u Iranu

Nije uvjeren da će “ono što rade Izrael i SAD zaista uspjeti”

Fridrih Merc. AP Photo / Ebrahim Noroozi

Anadolija

27.3.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc u petak je doveo u pitanje učinkovitost vojne kampanje Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u Iranu.

- Jednostavno nisam uvjeren da će ono što Izrael i SAD trenutno rade zaista uspjeti - rekao je tokom konferencije dnevnog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung u Frankfurtu.

- Imam ozbiljne sumnje postoji li uopće strategija i da li se ta strategija uspješno provodi. U tom smislu, to bi moglo trajati duže i stvari se vjerovatno neće poboljšati - dodao je.

Merz je rekao da se Amerikanci i Izraelci “svakim danom sve dublje uvlače u ovaj sukob”.

Upozorio je da SAD i Izrael neće moći ostvariti promjenu režima, ukoliko je to njihov cilj.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# NJEMAČKA
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