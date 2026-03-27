UNHCR: Više od milion ljudi u Libanu prisiljeno napustiti domove

Agencija UN-a za izbjeglice (UNHCR) objavila je u petak da je više od milion ljudi u Libanu prisiljeno napustiti svoje domove od eskalacije libansko-izraelskog sukoba 2. marta, upozoravajući na "produbljivanje humanitarne krize".

UNHCR je naveo u saopćenju da raseljeni sada čine otprilike jednog od pet stanovnika te zemlje.

- Raseljenje se sada proteže od juga i doline Beka do Bejruta i sjevera, a broj i dalje raste - saopćio je UNHCR.

Agencija je primijetila da se čak i u raseljavanju ljudi više ne osjećaju sigurno. Napomenula je da su izraelski napadi prošle sedmice pogodili centar Bejruta, uključujući gusto naseljene zajednice, te da je jedan udar pao "samo blok dalje od škole u kojoj su smještene raseljene porodice".

Dodala je da su kontinuirani napadi ostavili civile u stalnom strahu, a očekuje se da će psihološki danak, posebno na djeci, "trajati daleko nakon trenutnog sukoba".

Agencija je saopćila da pristup sigurnosti postaje "sve teži". Napominje se da je uništenje ključnih mostova u južnom Libanu odsjeklo kompletne kvartove "izolirajući više od 150.000 ljudi i ozbiljno ograničavajući humanitarni pristup", prenosi Xinhua.