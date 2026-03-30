Španija obustavila prelete za američke vojne avione

Španija je obustavila prelete svih ratnih aviona povezanih sa učestvovanjem Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u ratu u Iranu iznad svoje teritorije, navodi španski list El País.

Odluka se odnosi na američke vojne letjelice koje su stacionirane i u drugim državama, poput Ujedinjenog Kraljevstva.

Španske vlasti su ranije već spriječile Vašington da koristi dvije ključne vojne baze na jugu zemlje. Riječ je o bazama Rota i Morón, smještenim u blizini gradova Cádiz i Sevilja, koje se zajednički koriste sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Premijer Pedro Sančez (Sanchez), javno je kritizirao američke i izraelske napade na Iran od početka rata 28. februara. On je sukob opisao kao "ilegalni rat" i zauzeo se za to da Španija ne učestvuje u operacijama koje su povezane s ovim napadima.

Predstavnici španske vlade brzo su poručili da Sjedinjenim Američkim Državama neće biti dopušteno da koriste baze Rota i Morón za pokretanje napada na Iran.

Istovremeno, podaci o kretanju letova pokazali su da je više od deset američkih aviona napustilo ove dvije baze u danima nakon početka rata.