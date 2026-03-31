Video / Motor putničkog aviona zapalio se nedugo nakon polijetanja

Let Delta Air Lines DL104 poletio je iz Zračne luka São Paulo–Guarulhos prema Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport s ukupno 272 putnika i 14 članova posade, kada je tokom početnog uspona došlo do ozbiljnog mehaničkog kvara na lijevom motoru.

Snimka koju je zabilježio jedan od putnika u avionu tipa Airbus A330-300 prikazuje kako motor povremeno izbacuje plamen, da bi se ubrzo potpuno zapalio. U mračnoj noći plamen je osvjetljavao cijelu lijevu stranu aviona, dok su se iz kabine čuli uznemireni krici preplašenih putnika.

Prema dostupnim informacijama, tokom incidenta s letjelice su počeli otpadati dijelovi, a neki su, još uvijek zahvaćeni vatrom, padali na tlo i izazivali manje požare.

Pilot je ubrzo proglasio hitno stanje (“mayday”) te zaustavio uspon na visini od oko 4.500 stopa (približno 1.370 metara). U koordinaciji s kontrolom zračnog prometa, koja ga je dodatno upozorila da je vidljiv požar na krilu, odlučeno je da se avion odmah vrati u polazišnu zračnu luku. Pilot je kratko odgovorio kako su svjesni situacije i da se vraćaju na slijetanje.

Avion se potom sigurno vratio u Zračnu luka São Paulo–Guarulhos, gdje su ga na pisti dočekale hitne službe i vatrogasci. Putnici su nakon slijetanja evakuirani i autobusima prevezeni do terminala, prenosi Jutarnji list.

Iz kompanije su poručili kako je sigurnost putnika i posade njihov apsolutni prioritet te su se izvinili zbog kašnjenja i neugodnosti koje su putnici doživjeli. Unatoč dramatičnim scenama, srećom nije bilo povrijeđenih, no let je naknadno otkazan.