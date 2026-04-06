U Irak prebačena 22 državljana BiH iz Sirije gdje će čekati suđenje zbog pripadnosti "Islamskoj državi"

U Irak su prebačena dvadeset dva muškarca iz Bosne i Hercegovine, gdje bi mogli biti procesuirani, a godinama su kao pripadnici tzv. Islamske države bili u sirijskim zatvorima pod kurdskom kontrolom.

Državljani BiH su u Siriju odlazili od 2012. godine i pridruživali se različitim militantnim skupinama, a najveći broj njih je bio u "Islamskoj državi". Nakon teritorijalnog poraza "Islamske države", brojni militanti su završili u kurdskim i drugim zatvorima, uključujući i 22 Bh. državljana koji su sad u Iraku te žene i djecu boraca iz BiH.

Odrasli borci su bili u odvojenim kampovima u odnosu na žene i djecu, međutim tokom posljednjeg vojnog pritiska sirijskog vrha na Kurde na sjeveroistoku Sirije, dolazi do raspada kampova. Muškarci su prebačeni u Irak, dok se dio žena i djece nalazi u kampu Roj pod kurdskom kontrolom na sjeveru Sirije, a dio njih je nakon raspuštanja Al-Hol kampa otišao u Idlib.

Američke snage su u februaru 2026. godine zbog novonastale sukobljene situacije u Siriji i straha da bi mogli pobjeći, prebacili zatvorenike u Irak. Ukupno je prebačeno 5.700 osoba iz 60 zemalja, među kojima su 22 naša državljana.

Iz Vrhovnog sudbenog vijeća Iraka je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da se bh. državljani nalaze u iračkim zatvorima, gdje su osumnjičeni kao militanti tzv. Islamske države te se nalaze pod istragom. Inače, oni su godinama bili u zatvorima u Siriji bez ikakvog sudskog procesa, a iz Iraka je sada potvrđeno da će biti odgovarajuće procesuirani.

- Svi optuženi se trenutno nalaze u pritvoru u Centralnom zatvoru Al Karkh i prolaze kroz preliminarne istražne radnje pred nadležnim sudom, u skladu s važećim pravnim i proceduralnim okvirima - rečeno je za RSE.

Iz iračkog Vrhovnog sudbenog vijeća su također rekli da je trenutno prerano govoriti o izručenjima u BiH. No, u Iraku se primjenjuje strogi antiteroristički zakon, koji propisuje dugogodišnje zatvorske kazne, kao i smrtnu kaznu za pripadnost terorističkim grupama.

Prije nego što je došlo do posljednjeg vojnog udara sirijskog vrha na Kurde koji kontrolišu dijelove te države, iza kulisa se govorilo o povratku stranih državljana u matične zemlje. Postojali su planovi za repatrijaciju, no sada su oni značajno umanjeni, pogotovo u pogledu žena i djece, čija lokacija nije poznata i čiji će identitet biti teško utvrditi zbog izlaska iz kurdskih kampova.