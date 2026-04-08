Marko Rubio se sastao s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom

Američki državni sekretar Marko Rubio ugostio je generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na razgovorima u Vašingtonu u srijedu.

Sastanak je održan u američkom State Departmentu kako bi razgovarali o tekućoj transatlantskoj sigurnosnoj saradnji i ključnim prioritetima vojnog saveza.

Sastanak se dogodio nakon što je američki predsjednik Donald Tramp u utorak objavio da se slaže obustaviti bombardiranje i napad na Iran na period od dvije sedmice.

Trampova objava uslijedila je manje od dva sata prije roka koji je postavio Iranu da ponovo otvori Hormuški moreuz i prihvati sporazum ili se suoči s onim što je opisao kao uništenje čitave civilizacije.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara. Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkim vojnim resursima.