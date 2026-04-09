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GOVOR U VAŠINGTONU

Šef NATO-a izjavio da su pregovori o Grenlandu u toku, složio se s Trampom o sigurnosti Arktika

Dijelim njegovo mišljenje da postoji veliki rizik da će se Rusi i Kinezi još više uključiti u Arktik, kazao je Mark Rute

Rute i Tramp. AP

Anadolija

9.4.2026

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je u četvrtak da su pregovori o Grenlandu u toku sa Sjedinjenim Američkim Državama, Danskom i Grenlandom te da je Savez usklađen s predsjednikom SAD-a Donald Tramp kada je riječ o sigurnosnim pitanjima na Arktiku.

Govoreći u Reagan institutu u Vašingtonu nakon ranijeg sastanka s Trampom u Bijeloj kući, Rute je rekao da su razgovori fokusirani na budući status Grenlanda i ograničavanje pristupa Rusije i Kine.

- Dijelim njegovo mišljenje da postoji veliki rizik da će se Rusi i Kinezi još više uključiti u Arktik. Predsjednik je u pravu kada kaže da se moramo braniti - rekao je.

On je naveo da su se saveznici NATO-a tokom Svjetskog ekonomskog foruma u januaru složili da savez mora igrati snažniju ulogu na Arktiku, uključujući zaštitu Grenlanda.

Rute je ukazao na pokretanje inicijative "Arktički stražar", NATO projekta usmjerenog na jačanje koordinacije među saveznicima i unapređenje odbrane u regiji.

Njegove izjave dolaze nakon što je vršilac dužnosti ministra vanjskih poslova Danske Lars Loke Rasmussen izjavio u četvrtak da je očigledno da Tramp nije odustao od svojih ambicija u vezi s preuzimanjem Grenlanda.

# NATO
# GRENLAND
# MARK RUTTE
# SAD
# DONALD TRUMP
# DANSKA
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