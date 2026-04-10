Iran obnovio željeznički most samo tri dana nakon napada

Iranske državne novinske agencije IRIB i IRNA objavile su snimke prvog prolaska voza preko željezničkog mosta Jahjaabad u Kašanu, koji je pogođen u američko-izraelskom napadu 7. aprila.

Državna novinska agencija IRNA, pozivajući se na zamjenika guvernera za sigurnosna pitanja u Isfahanu, navela je da je željeznički most Jahjaabad bio jedna od meta američko-izraelskih napada.

U zračnom udaru na ovaj most u Kašanu tog dana poginule su dvije osobe, dok su tri povrijeđene.

Prema njegovim riječima, u napadu su stradale dvije osobe, dok su tri zadobile povrede, ali nisu izneseni dodatni detalji o materijalnoj šteti na mjestu događaja.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) ranije je, prije postizanja primirja, zaprijetio da će uništiti "civilizaciju u Iranu", gađajući energetsku infrastrukturu i mostove.

Tokom američkih napada pogođen je i najviši most na Bliskom istoku, koji povezuje Teheran s Karadžom.