Sančez poziva na stvaranje EU vojske: "Ne za 10 godina, nego već sutra"

Španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sánchez) poručio je da je Španija spremna odmah raditi na formiranju zajedničke vojske Evropske unije, naglašavajući da je riječ o nužnosti, a ne izboru u savremenim globalnim okolnostima.

- Spremni smo napredovati prema zajedničkoj evropskoj vojsci, ne za deset ili dvadeset godina, nego odmah. Već sutra, ako se mogu tako kolokvijalno izraziti - izjavio je Sančez u Barseloni na forumu European Pulse posvećenom budućnosti Evrope.

Osrednje sile

On smatra da države Evropske unije, koje je opisao kao "osrednje sile" u području sigurnosti i odbrane, mogu imati stvarni utjecaj samo kroz zajedničko djelovanje.

- Evropska unija se sastoji od osrednjih sila u području odbrane i sigurnosti, a kao takvi možemo biti značajni jedino ako izgradimo zajedničku vojsku - rekao je Sančez.

Dodao je da je takav korak potreban kako "drugi ne bi koristili" ranjivost zemalja EU u ovom segmentu.

Ove poruke dolaze u trenutku krhkog primirja između SAD i Irana, kao i nastavka izraelskih napada na Liban, dok Brisel ima ograničen utjecaj na dešavanja u regiji.

Čovjek koji prkosi Trumpu

Španija je ranije odbila zahtjev američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da članice NATO saveza povećaju izdvajanja za kupovinu naoružanja na pet posto BDP-a.

Pored toga, Madrid je zatvorio svoj zračni prostor za američke avione koji bi mogli učestvovati u napadima na Iran, te je preko svojih luka zabranio izvoz oružja u Izrael, optužujući obje zemlje za vođenje nezakonitog rata suprotnog međunarodnom pravu.

Zbog takvih poteza, Sjedinjene Američke Države i Izrael uputili su kritike Španiji, dok je Tramp u martu zaprijetio i mogućim trgovinskim sankcijama.

Sančez, kojeg naredne godine očekuju parlamentarni izbori, istakao je i da ulaganja u zajedničku odbranu moraju biti praćena razvojem drugih sektora.

Naglasio je da je potrebno paralelno raditi na jačanju ekonomije, ali i povećanju izgradnje socijalnih stanova širom Evropske unije.