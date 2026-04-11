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TRAGEDIJA

Autobus s turistima sletio u provaliju, jedna osoba poginula, 27 povrijeđenih

Do ove nesreće došlo je kada je vozilo sletjelo s ceste GM-2 na La Gomeri

Autobus s turistima sletio u provaliju. Platforma X

A. O.

11.4.2026

Jedan muškarac je izgubio život, dok je 27 osoba zadobilo povrede nakon što je autobus sa britanskim turistima sletio u provaliju na španskom otoku La Gomera, saopćile su hitne službe u petak.

Prema njihovim navodima, povrijeđeni su, uključujući troje teže, helikopterom prebačeni u bolnicu Gospe od Guadalupe (Nuestra Senora de Guadalupe). Kako su dodali na društvenim mrežama, među povrijeđenima se nalazi 27 britanskih državljana, kao i španski vozač.

Španska Civilna garda navela je da je u nesreći stradao 77-godišnji muškarac.

Do ove nesreće došlo je kada je vozilo sletjelo s ceste GM-2 na La Gomeri, jednom od Kanarskih otoka, koji važe za popularnu turističku destinaciju među putnicima iz sjeverne Evrope.

Turistička agencija Property Bond saopćila je da su britanski turisti u trenutku nesreće bili na putu prema aerodromu, odakle su trebali otputovati nazad u Veliku Britaniju.

"Naše misli su s onima koji su pogođeni ovim tragičnim incidentom", objavilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova, dodajući da je u kontaktu s lokalnim vlastima te spremno pomoći britanskim državljanima.

Španska policija je pokrenula istragu, ali uzrok ove nesreće za sada nije poznat.

Prošle godine na istoj cesti dogodila se slična nesreća u kojoj je jedna žena poginula, dok je 10 osoba zadobilo povrede.

# AUTOBUS
# TURISTI
# ŠPANIJA
# MUŠKARAC
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