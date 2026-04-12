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U BRAZILU

Poslije pokušaja vojnog udara, uhapšena trojica vojnika osuđena za zavjeru

Federalna policija bit će odgovorna za hapšenje preostalih osuđenika koji nisu vojna lica

Brazil: Pokušaj vojnog udara. Platforma X

B. S.

12.4.2026

Brazilska vojska uhapsila je trojicu vojnika osuđenih za zavjeru za izvršenje državnog udara 2022. godine, od kojih su dvojica bjegunci, prenijeli su brazilski mediji.

Grupa širila lažne vijesti

Ova hapšenja vezana su za istragu o pokušaju puča u okviru koje je do sada osuđeno ukupno 29 osoba zbog toga što su pokušale da spriječe predsednika Luisa Inasija Lulu da Silvu (Luiz Inácio Lula da Silva) da preuzme funkciju nakon pobede na izborima 2022.

Grupa je širila lažne vijesti kako bi stvorila institucionalnu nestabilnost koja bi pogodovala pokušaju državnog udara, prenio je G1 globo.

Uhapšeni vojnici. Platforma X

Brazilska vojska je sprovela naloge za hapšenje trojice vojnih lica od ukupno sedam osoba koje je Vrhovni savezni sud u oktobru prošle godine osudio za zavjeru za državni udar u predmetu broj četiri.

Stvaranje institucionalne nestabilnosti

Uhapšeni su rezervni major vojske Anđelo Denikoli, potporučnik Đankarlo Rodriges i potpukovnik Giljerme Almeida.

Federalna policija biće odgovorna za hapšenje preostalih osuđenika koji nisu vojna lica.

Prema navodima Kancelarije državnog tužioca (PGR), oni su koristili strukturu Brazilske obavještajne agencije (Abin) da bi špijunirali političke protivnike, stvarali i širili lažne informacije protiv izbornog procesa, demokratskih institucija i vlasti koje su ugrožavale interese pučista.

U okviru procesa protiv pučista, na 27 godina zatvora osuđen je i bivši predsednik Žair Bolsonaro (Jair Bolsonaro).

# VOJNI UDAR
# VOJSKA
# BRAZIL
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