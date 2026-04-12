Poslije pokušaja vojnog udara, uhapšena trojica vojnika osuđena za zavjeru

Brazilska vojska uhapsila je trojicu vojnika osuđenih za zavjeru za izvršenje državnog udara 2022. godine, od kojih su dvojica bjegunci, prenijeli su brazilski mediji.

Grupa širila lažne vijesti

Ova hapšenja vezana su za istragu o pokušaju puča u okviru koje je do sada osuđeno ukupno 29 osoba zbog toga što su pokušale da spriječe predsednika Luisa Inasija Lulu da Silvu (Luiz Inácio Lula da Silva) da preuzme funkciju nakon pobede na izborima 2022.

Grupa je širila lažne vijesti kako bi stvorila institucionalnu nestabilnost koja bi pogodovala pokušaju državnog udara, prenio je G1 globo.